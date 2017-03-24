Binali Yıldırım'dan Isparta'da önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım Isparta Şehir Hastanesi'nin açılışında halka hitap ediyor.

Başbakan Binali Yıldırım, referandum sürecinde yalanlara sığınan CHP'ye, "Bu kadar büyük hastane parasız olur mu? Para alacaklar diyorlar! Külliyen yalan, iftira. Sizler her şeyin en iyisine layıksınız. Diğer hastaneler nasılsa şehir hastanesi de öyle olacak 5 kuruş alınmayacak" dedi.



Bu hayırcılar milletin sevdiğini sevmezler. 27 Mayıs darbesi bu yüzden oldu. Darbeler hükümetlere değil, darbeler millete yapılıyor. 28 Şubat'ta genç kızlarımıza neler yaptıklarını gördük. En son 15 Temmuz alçak darbe girişimini de yine millete yapmak istediler. Ama millet bu sefer dur dedi, darbecilere geçit vermedi. Sizler hükümetinize sahip çıktınız, bayrağımızı indirmediniz. Cumhurbaşkanınızı onlara vermediniz. Başbakanınıza sahip çıktınız.

Sadece darbeyi önlemediniz Menderes'in ruhunu da muazzez ettiniz. 27 Mayıs'ın hesabını sordunuz.

Bu darbeler dönemini ebediyen kapatmaya hazır mısınız.

ONLAR DARBENİN ARKASINDA DURDULAR

18 Maddelik anayasa değişikliği ile milleti devletin patronu haline getiriyoruz. Bundan sonra milletin verdiği güce ortak olamayacak.Millet yetkiyi Cumhurbaşkanına veriyor. Başka kime veriyor, Meclis'e veriyor. Bu CHP'nin işine gelmez. CHP, yukarıdan bakmak ister, onlar tembel, bugüne kadar çalışarak iş başına gelemediler, onlar darbenin arkasında durdular, onlar milletin iradesiyle gelecek aramadılar.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE

Belirsizlikler yok olacak.krizler kaoslar ortadan kalkacak. Ekonomi kat kat büyüyecek.

CHP "hayır" diyor çünkü bunlar yönetmeyi bilmezler. yan gelip yatamayacaklar. çalışmak zorunda kalacaklar

HDP "hayır" diyor çünkü sırtlarını kandile'e dayamışlar

PKK "hayır diyor çünkü evet çıkarsa PKK bitecek

Başka kim hayır diyor FETÖ"cüler Pensilvanya'nın da kandilini de söndüreceğiz.