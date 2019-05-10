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Binali Yıldırım'dan flaş 23 Haziran açıklaması

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Binali Yıldırım'dan flaş 23 Haziran açıklaması
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik'te Sanayici ve İş Adamları ile düzenlenen iftar yemeğinde açıklamada bulundu. Yıldırım,"Dünyanın her tarafından aynen Gezi kalkışması gibi malesef üzerimize geliyorlar" dedi.

AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım seçimlerin tekrarlanma kararına ilişkin, "Dünyanın her tarafından aynen Gezi kalkışması gibi maalesef üzerimize geliyorlar" dedi.

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik'te Sanayici ve İş Adamları ile düzenlenen iftar yemeğinde konuştu. Yıldırım, "Dünyanın her tarafından aynen Gezi kalkışması gibi malesef üzerimize geliyorlar.

Ne yaparsa yapsınlar, bu güne kadar bu millet her türlü oyunu bozmasını bilmiştir" dedi.
Yıldırım İstanbul seçimlerine ilişkin tekrarlanma kararı alınması hakkında şunları söyledi:

"Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Osmangazi Köprüsü'nü, Hızlı Treni'i, yolları, trenleri, havalimanlarını yaparken hep kafamdaki düşünce halka hizmet Hak'ka hizmet olmuştur.

Bundan sonra da aynı anlayış ve titizlikle milletim bana ne yetki ve görev verirse onu yapmaya gayret edeceğim. Sizler ülkemizin üreten, ülkemizin kalkınması için, refahı için akıl teri, alın teri döken insanlarsınız.

Siz ürettiklerinizle ülkemizin refahının daha da artmasına vesile oluyorsunuz. İnsanlara iş, aş sağlıyorsunuz. Yaptığınız iş çok ama çok kutsaldır. Sizleri tebrik ediyorum."

"Önümüzdeki dönemde hep birlikte gayret edeceğiz. Bu seçimler vesilesiyle gördük ki, çok dostumuz var. Dünyanın her tarafından aynen Gezi kalkışması gibi maalesef üzerimize geliyorlar.

Ne yaparsa yapsınlar, bu güne kadar bu millet her türlü oyunu bozmasını bilmiştir, ülkesi ve milleti için birlik ve beraberliğini daha da güçlendirmiştir. Ben ülkeme ve milletime güveniyorum.

Bu duygu düşüncelerle bir kez daha Ramazanınızı tebrik ediyorum. Rabbim nice Ramazanlara, bayramlara ülkemizi, milletimizi ulaştırsın diyorum." ifadelerini kullandı.

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