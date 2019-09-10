BİNALİ YILDIRIM, YENİ GÖREVİ NE OLACAK?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın cumhurbaşkanı yardımcılığı formülüne sıcak baktığını iddia etti.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Selvi cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ile ilgili olarak aktardığı kulis bilgilerde, "Eğer Dışişleri Bakanlığı’yla ilgili bir tasarruf olursa Mevlüt Çavuşoğlu’nun da ikinci cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı konuşuluyor" ifadesini kullandı.

Selvi'nin "Bakan sayısı artıyor mu, yeni partilerde ne oluyor?" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Binali Yıldırım’ın birinci cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabineye gireceği söyleniyor. Yıldırım’ın da tekrar Meclis Başkanı olmak yerine cumhurbaşkanı yardımcılığı formülüne sıcak baktığı ifade ediliyor. Eğer Dışişleri Bakanlığı’yla ilgili bir tasarruf olursa Mevlüt Çavuşoğlu’nun da ikinci cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı konuşuluyor. Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tuttuğu başarılı bakanlardan.