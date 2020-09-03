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Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı

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Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı
Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı, eski Meclis Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın PCR testi pozitif çıktı.

Yıldırım, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.

Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz.

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