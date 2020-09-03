Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı, eski Meclis Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın PCR testi pozitif çıktı.
Yıldırım, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.
Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz.