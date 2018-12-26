  • BIST 91.017
  • Altın 216,123
  • Dolar 5,2824
  • Euro 6,0138
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKACendere Deresi taştı

Binali yıldırım "istifa" sorusuna ne yanıt verdi

»
Binali yıldırım "istifa" sorusuna ne yanıt verdi
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması beklenen Meclis Başkanı Binali Yıldırım, "İstifa tartışmaları benim dışımda, konu kapanmıştır diye düşünüyorum" dedi.

Ayrıntılar birazdan...

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan firuzköy göç etkinliğine katıldı24 Aralık 2018 Pazartesi 17:25
  • Bizim kral her şey'e bozuluyor24 Aralık 2018 Pazartesi 15:59
  • Trump Erdoğan'a ne söyledi?24 Aralık 2018 Pazartesi 15:32
  • İyi parti hangi illerde adaylarını belirledi24 Aralık 2018 Pazartesi 15:19
  • Müjdat gezen savcıya ne dedi?24 Aralık 2018 Pazartesi 15:12
  • Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı24 Aralık 2018 Pazartesi 15:03
  • Metin akpınarla müjdat gezen adliyede24 Aralık 2018 Pazartesi 14:29
  • İstifa iddialarına ne yanıt verdi?21 Aralık 2018 Cuma 17:01
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar21 Aralık 2018 Cuma 16:27
  • 4 Büyükşehir Belirlendi19 Aralık 2018 Çarşamba 09:24
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim