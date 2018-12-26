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Binali yıldırım "istifa" sorusuna ne yanıt verdi
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması beklenen Meclis Başkanı Binali Yıldırım, "İstifa tartışmaları benim dışımda, konu kapanmıştır diye düşünüyorum" dedi.
Etiketler: binali yıldırım, TBMM, başkanı, belediye, tartışmaları
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Binali yıldırım "istifa" sorusuna ne yanıt verdiAK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması beklenen Meclis Başkanı Binali Yıldırım, "İstifa tartışmaları benim dışımda, konu kapanmıştır diye düşünüyorum" dedi.
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