Binali Yıldırım gündemdeki soruları yanıtladı

Başbakan Binali Yıldırım yeni dönemde Meclis Başkanı olacağı yönündeki iddialar hakkında "Onun kararını ben vermem. Partimizin genel başkanı ve partimiz hangi yönde karar verirse o yönde görev yaparız" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım yeni dönemde Meclis Başkanı olacağı yönündeki iddialar hakkında "Onun kararını ben vermem. Partimizin genel başkanı ve partimiz hangi yönde karar verirse o yönde görev yaparız" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, "Yarın son Kanun Hükmünde Kararnamemizi yayınlayacağız ve orada terörle mücadelenin OHAL kalktığı zaman zaafa uğramaması için ihtiyaç olan düzenlemeler de yer alacak" dedi. Başbakan Yıldırım, bedelli askerliğe ilişkin "Yeni hükümet açıklanacak, önündeki birçok gündem maddesinden bir tanesi de bu olacak." dedi.

Başbakan Yıldırım, Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığına aday olup olmayacağıyla ilgili, "Bunun kararını ben vermem. Liderim, partimizin genel başkanı, partimiz bu yönde karar alırsa her türlü görevi yaparız." dedi.

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini dile getiren Yıldırım, "Seçim bitti, artık geçim zamanıdır. Yatırımcı yatırımını, tatile giden tatilini planlayacak ve hayat tüm yönleriyle devam edecek." diye konuştu.

"Bu seçimin böyle ittifaklar arası bir keskin rekabete dönüşmesini istemezdik." diyen Yıldırım, "Nihayet bir cumhurbaşkanı seçeceğiz, parlamentoda vekilleri seçeceğiz. İş döndü dolaştı, karşı taraftaki ittifak tek bir noktada anlaştı. Adayları teke düşüremediler ama anlaştıkları tek bir nokta vardı, Recep Tayyip Erdoğan olmasın, ne olursa olsun." ifadelerini kullandı.

" AK PARTİ OLARAK MESAJI ALDIK"

1 Kasım seçimlerine göre AK Parti'nin oyunda, milletvekili sayısında düşüş olduğunu belirten Yıldırım, "Bu da bize bir mesajdır. AK Parti olarak bu mesajı aldık." dedi.

Yıldırım, "Bizim kaybolan oylarımız ortağımızda, ortağımızın kaybolan oyları da başka bir partide. Sonuçta herkes memnun halinden. Parlamento yapısı da bu haliyle herhangi bir sorun teşkil etmiyor. AK Parti'nin içinde olmadığı hiçbir yasama faaliyeti sonuç çıkarmaz." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, Bütçe Kanunu dışında hükümetin Meclise kanun getirme yetkisi bulunmadığına dikkati çeken Yıldırım, "Bu neyi gösteriyor? Meclisin yasama konusunda mutlak gücünü, hakimiyetini gösteriyor." dedi.

"MECLİS'İN ÖNEMİ ARTACAK"

Yeni dönemde denetim ve yasama faaliyetlerinde Meclisin daha etkin hale geleceğini, Meclisin öneminin artacağını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Karşı taraftaki adayların retorikten, söylemden öteye elle tutulur bir şeyleri yok. Arka planında bir tecrübe de yok. Yapılmış işler de yok. Bütün bunları vatandaş değerlendirdi. Vatandaş niye değerlendiriyor, çünkü vereceği karar kendisinin geleceğini ilgilendiriyor. Bütün bunların özeti olarak sonuç ortada. Açık ara farkla, en yakın adayla arasında 11 milyon oy fark var, böylece bu süreç tamamlandı."

Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin, "15 Temmuz'u yaşadıktan sonra bu işin dönüşünün olmadığı ve mutlaka bu meseleyi kökünden çözmek gerektiği kanaati iyice toplumda da yerleşti, bizde de yerleşti." diye konuştu.

Türkiye'nin 1924-2002 arasınında ortalama yüzde 4,7 büyüdüğünü hatırlatan Binali Yıldırım, "2003-2017 arası 5,7 büyüdü ortalama. Şimdi bunun anlamı ne biliyor musunuz? Eğer Türkiye 1924'ten bugüne 5,7 büyüseydi bugün dünyanın 7. büyük ekonomisi olacaktı 2,3 trilyon dolarla, Fransa'dan sonra gelecekti. Şimdi 17. sıradayız." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI RAHATI SEVMEYEN BİR ADAM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çalışmanın çok keyifli olduğunu anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı, rahatı sevmeyen bir adam. Rahat olmak isteyeni de sevmiyor. Kendi de rahat etmez, yanındakileri de rahat ettirmez. Böyle bir iş tutuş şekli var. Alışık olmayanlar bu yolculukta dayanamazlar. Bu neden kaynaklanıyor? Memleketin meselelerine olan hassasiyetinden kaynaklanıyor."

CHP içindeki olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Yıldırım, "Muharrem Bey tabii haklı olarak seçimlerde partisinin üzerinde bir oy, destek aldığı için bunu bir sonuca dönüştürmek istiyor." diye konuştu.

"24 HAZİRAN ASLINDA 16 NİSAN'IN UYGULAMASI"

Başkanlık sistemini ilişkin, "1950 ihtilalinden bu yana bu sistem hep tartışılıyor ve değişmesi yönünde seçim vaatlerine bunu koymayan hemen hemen lider yok." ifadesini kullanan Yıldırım, şöyle konuştu:

"24 Haziran aslında 16 Nisan'ın uygulamasıdır. Vatandaş 'Kabul ettiğim şeyin gereğini yapıyorum' dedi. Ama bizim muhalefet adayları, Allah canlarını sağ etsin, ona karşı çıktılar, 16 Nisan'ı kabul etmediler. Çıktılar, 'Biz bunu değiştireceğiz, geri götüreceğiz, sistemi değiştireceğiz...' Vatandaşın bu ağırına gitti."

Yıldırım, "Türkiye'nin mutlaka üretim, istihdam, ihracat ekseninde büyümesini sürdürmesi lazım." dedi.

Başbakan Yıldırım, "Yap-işlet-devret modellerini, dış kaynağı daha çok kullanacağız. Buradan artan kısımları da sosyal projelere harcayacağız." ifadesini kullandı.

Yıldırım, "Bundan sonra yapılması gereken, milletin verdiği bu krediyle ülkemizin önündeki sorunları çözmektir." şeklinde konuştu.

"KAMU DA KENDİ İÇİNDE TASARRUFA GİDECEK"

Başbakan Yıldırım, "Faizleri aşağıya indirmek, enflasyonu aşağıya çekmek ana önceliklerin başında geliyor. Bunun için tedbirler alınacak." dedi.

Yeni hükümet döneminde yapısal reformların yapılmaya devam edeceğini belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"Verimsiz projelerin yerine öncelikleri olan, daha fazla verimli projeler tercih edilecek. Kamu da kendi içinde tasarrufa gidecek. Böylece kaynak ihtiyacını daha da azaltmış olacağız."

Yıldırım, "Para politikalarıyla ilgili taahhütlerimizle kaynaklarımızın dengelenerek yönetilmesi lazım. Bu dönemde en fazla ona dikkat edeceğiz." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Bugüne kadarki temel altyapı yatırımlarının üçte birinden fazlasını alternatif finans modelleriyle yaptık." dedi.

"TERÖRÜ BULUNDUĞU YERDE ETKİSİZ HALE GETİRMEMİZ LAZIM"

Başbakan Yıldırım, "Terörle mücadelede doğrusu son iki yılda çok farklı bir yöntem denedik. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra terörle mücadelede bir karar aldık, 'savunma değil taarruz esas olacak' dedik." ifadesini kullandı.

"Terörü bulunduğu yerde etkisiz hale getirmemiz lazım. Akdeniz'den Fırat'ın batısına kadar olan 400 kilometrelik bölümünü hallettik." diyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Terörle mücadele seçime endekslenen bir iş olamaz. Bunu böyle düşünmek bu ülkeye en büyük haksızlıktır. Bu, Türkiye'nin beka meselesi.

Şimdi Irak tarafında 350 kilometrelik alanda, İran sınırından Habur'a kadar, orada da, Kandil de dahil, sahadayız."

Başbakan Yıldırım, "Münbiç'te ABD ile çalışıyoruz ama 'Fırat'ın doğusunda da biz herhangi bir tehdit istemiyoruz' diye ABD'ye de açık açık söylüyoruz." dedi.

Yıldırım, "ABD'yle ilişkilerin normalleşmesi ve iki NATO müttefikine yakışır şekilde devam etmesi için ABD'nin de atması gereken adımlar var." ifadesini kullandı.

"MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILACAK"

"Darbeye doğrudan iştirak edenlerin yargılamaları büyük oranda tamamlandı. Zannediyorum bu sene sonuna kalmaz tamamı bitmiş olur." diyen Yıldırım, "(FETÖ) İhanet, ticaret tarafı tamam ama ibadet tarafındakilerin bu işte bir taksiratı yok, bunların ayıklanması lazım." ifadesini kullandı.

Yıldırım, "Mağduriyetlerin giderilmesi için de bir yandan çalışmalar yapılacak." dedi.

"Sadece Türkiye'de değil bunlar 160 ülkede aynı işleri yapıyorlar." ifadesini kullanan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımızın 12-13 Temmuz'da Brüksel'de yapacağı toplantılarda FETÖ'den ABD'nin bizden beklentilerine kadar tüm konular görüşülecek." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Bu darbeyi FETÖ'cülerin yapmadığını söyleyen bir Allah'ın kulu var mı, yok. Herkes bunların yaptığını söylüyor. Dünyada da böyle Türkiye'de de böyle ama ABD garip bir şekilde bu konuda isteksiz. Bu meselenin sorgulanması lazım. Bu kadar işten sonra hayatına hiçbir kısıtlama getirmeden, hiçbir zorluk yaşamadan burada bu terör örgütü başının faaliyetlerini sürdürmesi Türk halkı tarafından kabul edilmiyor."

"YENİ KABİNE PAZARTESİ AÇIKLANACAK"

"Yeni kabine pazartesi açıklanacak ve OHAL de böylece tamamlanmış olacak." diyen Yıldırım, "Fransa 719 gün olağanüstü hal ile yönetildi. Neyin üzerine? Bir terör saldırısından sonra. Darbe, kalkışma falan değil." şeklinde konuştu.

Yıldırım, "Yarın yayınlayacağımız son kararnamede, OHAL kalktığında terörle mücadelenin zafiyete uğramaması için ihtiyaç olan düzenlemeler yer alacak." dedi.

BEDELLİ ASKERLİK

Bedelli askerlik konusunda, "Yeni hükümet açıklanacak, önündeki birçok gündem maddesinden bir tanesi de bu olacak." diyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Sıkıntı, ülkemizin en büyük kaynağı olan, enerjisiyle, heyecanıyla bu gençlerimizin önündeki belirsizliği ortadan kaldırmak. Yapmamız gereken bu. O yüzden Silahlı Kuvvetler, Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, hükümet bu konuyu birlikte ele alıp kapsamlı bir çözüm üretilecek mutlaka."

Yıldırım, askere alma sistemine ilişkin de "Getirilecek çözüm daha kapsamlı, yapısal bir çözüm. Kalıcı olması lazım. O zaten başladı. Özellikle geçtiğimiz yıllarda başladı ve 15 Temmuz'dan sonra da hızlandı. O bakımdan güvenlik zafiyeti, savunma zafiyeti söz konusu değil." dedi.

Çocuk istismarı ve hayvan haklarına konusunda Yıldırım, "Konu içerik olarak çıkaracağımız KHK'ya da uygunsa, burada da değerlendirebiliriz." ifadesini kullandı.

Yıldırım, "Bu yerel seçimler yapılır, parlamentoda partilerin uzlaşması suretiyle takip eden 2023 seçimleri kasıma alınabilir." dedi.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Başbakan Binali Yıldırım, “Bu seçimler yapılır ondan sonra parlamentoda partilerin bir uzlaşma sağlamak suretiyle bu seçimler bir dahaki seçimden geçerli olmak üzere, 2023 seçimleri Kasım’a alınabilir” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, yerel seçimlerin öne çekileceğine yönelik iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yıldırım, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Daha seçimden yeni çıktık millet bir oh diyecek tekrar seçimi öne aldık, arkaya aldık. Bunlarla ülkeye yazık ediyoruz. Mart seçimleri için bir şey söz konusu olmaz. Anayasa değişikliği gerekiyor, bir de seçime aylar kaldı. Bu seçimler yapılır ondan sonra parlamentoda partilerin bir uzlaşma sağlamak suretiyle bu seçimler bir dahaki seçimden geçerli olmak üzere 2023 seçimleri Kasım’a alınabilir” ifadelerini kullandı.

ÇOCUK İSTİSMARI

Çocuk istismarı ve hayvan hakları hakkında açıklama yapan Yıldırım "Konu içerik olarak çıkaracağımız KHK'ya da uygunsa, burada da değerlendirebiliriz" diye konuştu.