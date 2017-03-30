Binali Yıldırım: "Fırat Kalkanı harekatı bitmiştir"

Başbakan Binali Yıldırım, Fırat Kalkanı Harekatı'nın sona erdiğini, yeni operasyonun farklı bir isimle yapılacağını açıkladı.

Başbakan Yıldırım, Fırat Kalkanı harekatının sonra erdiğini, sonraki operasyonun ise farklı bir isimle başlatılacağını söyledi.

FIRAT KALKANI HAREKATI BİTMİŞTİR

Yıldırım konuyla ilgili, "El-Bab'ta her şey kontrol altında. Fırat Kalkanı Harekâtı bitmiştir. Fırat Kalkanı sona erdi ancak terör örgütlerine yapılacak operasyonlar başka bir isimle yapılacak.

Bundan sonra gerek DEAŞ'a yönelik gerek başka bir şekilde bizim güvenliğimizi tehdit edecek bir şey olursa, herhangi bir icraat yaparsak bu yeni bir harekattır" şeklinde konuştu.