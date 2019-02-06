  • BIST 102.584
  • Altın 219,141
  • Dolar 5,2147
  • Euro 5,9332
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAMeteoroloji'den hortum uyarısı

Binali yıldırım çöken binanın önünde açıklama yaptı

»
Binali yıldırım çöken binanın önünde açıklama yaptı
AK Parti'nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, beraberindeki bakanlar Süleyman Soylu ve Murat Kurum ile birlikte Kartal'da çöken 8 katlı binanın önünde açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın konuyu takip ettiğini açıklarken, “Aşırı iştah yüzünden kurallara uymadan yapılmış bir binanın üzerine tedbir almadan ilave yaparsanız büyük bir riskle karşı karşa kalırsınız” ifadelerini kullandı.

Yıldırım ayrıca, “Enkaz altındaki 4 vatandaş ile temas kuruldu, çıkarılmaları için çalışmalar sürüyor. Muhtemel ki bitişik bina da bu çökme esnasında zarar görmüş olabilir, tedbiren oradaki vatandaşlarımız boşaltılıp daha emniyetli bir yere getirilmiş durumda” dedi.

İki bakan ise enkaz altında kalanlar için iyi dileklerini ileterek ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Tarihi gerçeklere ayrıkı, siyasi bir yalandır"06 Şubat 2019 Çarşamba 12:01
  • Meteoroloji'den aşırı yağış ve hortum uyarısı06 Şubat 2019 Çarşamba 10:59
  • "Sorunlarımızın konuşularak çözüleceğine inanıyorum"06 Şubat 2019 Çarşamba 01:05
  • Beni iş adamı İlyas Sinan Furat Öldürmekle tehdit ediyor06 Şubat 2019 Çarşamba 00:03
  • Yaman Taciroğlu ve İlyas Sinan Furat Bim'e kokmuş yumurta satıyor06 Şubat 2019 Çarşamba 00:01
  • Tayyip Erdoğan'dan yardım istiyorum bu adam beni öldürecek06 Şubat 2019 Çarşamba 00:00
  • Demet Kavgadan bıktı05 Şubat 2019 Salı 18:42
  • Bursada kadın cinayeti: Boşanma aşamasında olan karısını öldürdü05 Şubat 2019 Salı 16:50
  • Kripto para dolandırıcılarına operasyon05 Şubat 2019 Salı 16:46
  • Dedeman vefat etti05 Şubat 2019 Salı 16:16
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim