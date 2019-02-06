Binali yıldırım çöken binanın önünde açıklama yaptı

AK Parti'nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, beraberindeki bakanlar Süleyman Soylu ve Murat Kurum ile birlikte Kartal'da çöken 8 katlı binanın önünde açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın konuyu takip ettiğini açıklarken, “Aşırı iştah yüzünden kurallara uymadan yapılmış bir binanın üzerine tedbir almadan ilave yaparsanız büyük bir riskle karşı karşa kalırsınız” ifadelerini kullandı.

Yıldırım ayrıca, “Enkaz altındaki 4 vatandaş ile temas kuruldu, çıkarılmaları için çalışmalar sürüyor. Muhtemel ki bitişik bina da bu çökme esnasında zarar görmüş olabilir, tedbiren oradaki vatandaşlarımız boşaltılıp daha emniyetli bir yere getirilmiş durumda” dedi.

İki bakan ise enkaz altında kalanlar için iyi dileklerini ileterek ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.