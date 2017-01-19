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Binali Yıldırım: Başkanlık döneminde MHP'li bakanlar atanabilir

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Binali Yıldırım: Başkanlık döneminde MHP'li bakanlar atanabilir
Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı sisteminin hayata geçmesi halinde kabinede MHP'den de bakanların yer alabileceğini söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı sisteminde, kabinede MHP'den de bakanların yer alabileceğini açıkladı.

Fox TV'nin sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım, ''Bu süreç MHP'ye de yarayacak. Başkanlık döneminde bakanlar dışarıdan atanırken MHP'ye yakın, MHP'li bakanlar atanabilir. Sonuçta siyaset, toplumun dengelerine göre yapılır" dedi.
''SİSTEMİN ADI BAŞKANLIK''
Yıldırım, yeni sistemin adının başkanlık sistemi olduğunu da vurguladı.
Projenin kendisine ait olduğunu söyleyen Başbakan, uzun süredir bu projenin üstünde çalıştığını belirterek ''Bunu başarmak istiyorum'' ifadesini kullandı. 

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