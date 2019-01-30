Binali Yıldırım açıkladı İstifa edek mi?

İstanbul büyük şehir belediyesine aday gösterildiği halde meclis başkanlığına devam etmesine hem siyasetçiler hemde halk büyük tepki göstermişti. Binali Yıldırım tartışmalara son noktayı koydu.

Gazeteci Buket Aydın'ın sorularını yanıtlayan Binali Yıldırım şunları söyledi.

18 ŞUBAT'TA TBMM BAŞKANLIĞINI BIRAKACAĞIM

EVET, ŞİMDİ DE İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYISINIZ. SİZ BAKANLIK, BAŞBAKANLIK, TBMM BAŞKANLIĞI YAPTINIZ. GALİBA TÜRK SİYASİ TARİHİNDE DE BİR İLK OLACAK DEĞİL Mİ? BÜTÜN BUNLARI YAPMIŞ BİR SİYASETÇİ İSTANBUL’DA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLUYOR. Kİ KULİSLERDE SİZİN BU ADAYLIĞI ASLINDA ÇOK DA İSTEMEDİĞİNİZ KONUŞULDU. BU KONUŞULANLAR DOĞRU MUYDU? YA DA ŞÖYLE SORAYIM. NEDEN TBMM BAŞKANI’YKEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN YARIŞMAYI KABUL ETTİNİZ?

Binali Yıldırım: Bir kere her şeyin bir ilki bir de sonu vardır. Bana da hep ilk ve sonlar nasip oldu. Eğer size bir ihtiyaç duyulmuşsa, onu kabul etmiyorum deme hakkınız yok. Görevin büyüğü küçüğü olmaz. Bakanlıktan ayrıldım yine çalışmaya devam ettim. Bakanlıktan tekrar ayrıldım... Ulaştırma Bakanları ayrılmak zorundaydı. 3 kez ayrıldım 4 kez geri geldim. Başbakanlık yaptım. Şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmam gerekti. Seve seve kabul ettim. İstanbul benim ömrümün geçtiği şehir.

Şimdi sıra İstanbul'a hizmet etme sırasıdır. Büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu mevzuatta bir ilk. Onun için de kanunlarda bu yazılmamış. Adaylığın açıklandığı zaman herkes şaşırdı. Acaba şimdi ne olacak. Hukukçular kendi aralarında tartışmaya başladı. Kimi herhangi bir yasak yok diyor. Kimi de istifa etmelidir diyor. Benim bu istifa meselesi ile vatandaşın gündeminin işgal edilmesine canım çok sıkılıyor. Biz İstanbul'u konuşmalıyız. İstanbul'un geleceğini, sorunlarını konuşmalıyız. İstanbul'u nasıl büyütürüz, ekonomisini nasıl güçlendiririz, bunu konuşmamız gerekirken anlamsız yere benim istifa edip etmeyeceğim konuşuluyor.

Kaldı ki ben resmen daha aday bile değilim. Partim aday göstereceğini açıklamış. Yapılmayan bir işlem üzerinden tartışmanın gidiyor olması çok rahatsız edici bir şey. Burada ilk kez açıklıyorum. Adaylık müracatımın yapıldığı andan itibaren Meclis Başkanlığı görevimi de bırakacağım. Adaylık başvurusu sonrası Meclis Başkanlığı görevini bırakacağım.

Adaylık resmi müracatımı partim yaptığı zaman, aynı anda Meclis Başkanlığından ayrıldığıma dair dilekçemi de vermiş olacağım.

GÖREVİ BIRAKMADAN ÖNCE NE YAPACAKSINIZ?

2 tane iş yapacağım, bir tanesi geçtiğimiz haftalarda ALS hastalarının etkinliğine katıldım. Orada bir söz verdim. Milletvekilleri bir araştırma önergesi verdiler. Ben de onu göndereceğim.

Adada fayton taşayan atlarla ilgili felaket oldu. Hayvanlarla ilgili çok iğrenç görüntülere rastlıyoruz. Hayvanlara karşı yapılan şiddetin önlenmesine yönelik bir kanun teklifi de bu görevden ayrılmadan TBMM'ye gitmesini istiyorum. Bununla ilgili hazırlıkları da arkadaşlarımız tamamladı.

TBMM BAŞKANLIĞI’NDAN İSTİFA ETMENİZİN GEREKÇELERİ NELER?

Benim istifa et, etmeme gibi laflarla gündemin meşgul edilmesinin İstanbul'a yararı yok. Bir yola girdik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduk. Bizim için hedef 31 Mart akşamı İstanbulluların gönlüne girmek.