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BİM pandemide 26,6 mİlyar TL ciro yaptı

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BİM pandemide 26,6 mİlyar TL ciro yaptı
Salgın nedeniyle market alışverişleri önceki dönemlere göre arttı. Hisseleri borsada işlem gören dört büyük zincir marketin toplam cirosu, yılın ilk altı ayında yüzde 32,4 artışla 53,5 milyar TL'ye yükseldi.

Koronavirüs salgını ekonomide birçok sektörde çarkları yavaşlatırken, marketler için farklı bir tablo ortaya çıktı. Özellikle Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının resmi olarak açıklandığı 10 Mart tarihi ile karantina önlemlerinin kaldırıldığı 1 Haziran tarihine kadar olan eve kapanma döneminde, vatandaşların market harcamaları ciddi düzeyde arttı.

Bu dönemin market bilançolarına yansımaları da belli oldu. Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören dört büyük zincir market, 2020'nin ilk yarısına ilişkin bilançolarını açıkladı. Dört şirketin bilançosu, 2020'nin ilk yarısında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 32 artışla 53,5 milyar TL'ye yükseldi.

EN FAZLA CİRO BİM'DE

 

 

 

Buna göre, bu dönemde en fazla ciroyu 26,6 milyar TL ile Bim yaptı. Oransal olarak da en çok ciro artışı, yüzde 38 ile Bim'de oldu. Bim'in brüt kârı yüzde 42 artışla 4,7 milyar TL'ye, net kârı da yüzde 100 artışla 1,1 milyar TL'ye yükseldi. Şirketin borcu ise yüzde 43 artışla 14 milyar TL'ye ulaştı.

CİRODA İKİNCİ MİGROS

2020'nin ilk yarısında Migros'un cirosu yüzde 25 artışla 13,4 milyar TL'ye yükseldi. Migros bu ciro rakamıyla, dört market içinde ikinci sırayı aldı. Migros'un brüt kârı yüzde 21 artışla 3,5 milyar TL'ye çıktı. Geçen sene ilk 6 ayda 381 milyon TL zarar eden Migros'un bu yıl aynı dönemdeki zararı 290 milyon TL oldu. Migros'un toplam borcu ise yüzde 7 artışla 15 milyar TL'ye ulaştı.

CARREFOURSA BU YIL DA ZARAR ETTİ

CarrefourSA bu dönemde cirosunu yüzde 23 artışla 3,6 milyar TL'ye yükseltti. Şirketin brüt kârı yüzde 17 artışla 949 milyon TL oldu. Geçen sene 199 milyon TL zarar eden şirket, bu sene 181 milyon TL zarar etti. Şirketi borcu ise yüzde 18 artışla 4,3 milyar TL oldu.

GEÇEN YIL ZARAR EDEN ŞOK BU YIL KÂRA GEÇTİ

Şok ise cirosunu bu dönemde yüzde 32 artışla 9,9 milyar TL'ye yükseltirken, brüt kârını da yüzde 35 artışla 2,3 milyar TL'ye çıkardı. Geçen sene 122 milyon TL zarar eden şirket, bu sene 55 milyon TL net kâr açıkladı. Şok'un borcu ise yüzde 26 artışla 6,5 milyar TL'ye ulaştı.

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