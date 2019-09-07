BİLLUR KALKAVAN'DAN ÇOK KONUŞULACAK ANNELİK YORUMU!

Yaptığı çarpıcı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Billur Kalkavan, konuk olduğu programda, "Her çocuk doğuran da bir ego. Anne olmak çok matah bir şey değil" sözleriyle Twitter'da trend listesine girdi.

SonDakika.com'un haberine göre; Oyuncu Billur Kalkavan, YouTube kanalı üzerinden yayınlanan Kadınca programının konuğu oldu. Programda "Anne olmak çok matah bir şey değil" diyen Kalkavan'ın açıklamaları Twitter'da trend oldu. Kalkavan'ın sözlerine destek verenlerin yanı sıra birçok kişi de eleştirdi.

"ANNE OLMAK ÇOK MATAH BİR ŞEY DEĞİL"

Diyorum ki şuradaki kedi, köpek, kertenkele, kuş hepsinin yavrusu oluyor. Kuşların her yıl 2-3 tane yavrusu oluyor, hiç kasılanı görmedim. Anne olmak da çok matah bir şey değil." dedi.