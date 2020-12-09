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Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı: Sokağa çıkma yasağı genişleyecek mi? Gözler Bakan Koca'nın açıklamasında.

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Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı: Sokağa çıkma yasağı genişleyecek mi? Gözler Bakan Koca'nın açıklamasında.
Son dakika haberine göre Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de toplanacak. Toplantının ardından saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak. Yeni yasakların getirip getirilmeyeceği merak konusu. Diğer madde ise Çin aşısı....

Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanacak. Toplantıda son koronavirüs verileri ve alınan tedbirler görüşülecek..

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00'da bir basın toplantısı düzenleyecek.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 6.593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200.000'e toplamda ise 20.000.000'a ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6.000'e yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız." ifadelerini kullandı.

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8 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI:201.219
VAKA SAYISI: 33.198
HASTA SAYISI: 6.593
VEFAT SAYISI: 211
İYİLEŞEN SAYISI: 5.245

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