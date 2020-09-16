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Bilim Kurulu üyesi: Ülke genelinde sıkı tedbirler gelebilir

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Bilim Kurulu üyesi: Ülke genelinde sıkı tedbirler gelebilir
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarında ve ağır hasta sayısındaki artışa dikkat çekerek, "Ülke genelinde sıkı tedbirler gündeme gelebilir" değerlendirmesinde bulundu.
 
 
Bilim Kurulu üyesi: Ülke genelinde sıkı tedbirler gelebilir
 

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat'a konuşan Kayıpmaz, “Sonbahar-kış ayları diğer solunum yolu enfeksiyonlarının da yükselişe geçtiği bir dönemdir. Ayrıca havaların soğuması insanları daha çok kapalı alanda vakit geçirmeye mecbur bırakır. Kapalı alanlar, eğer kurallara dikkat edilemezse, virüsün yayılımı açısından açık alanlara göre daha tehlikelidir.

İyi tarafından bakacak olursak doğru maske kullanımı, fiziki mesafe ve hijyen bizi her sene çok yaygın gördüğümüz üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarından da önemli ölçüde koruyacaktır” diye konuştu.

Kayıpmaz, "“Biz hekimler olarak işin sağlık boyutunu düşündüğümüz için karantina uygulamasını savunabiliriz. Ama bütün hükûmetler konuyu bütün açılardan ele alarak karar vermek durumunda kalıyor.

Bununla birlikte biz bireysel önlemlerde isteksiz davranırsak, tıpkı geçen hafta alınan kararlar gibi ülke genelini kapsayacak daha sıkı tedbirlerin alınması da gündeme gelebilir.” düşüncesini dile getirdi. 

 

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