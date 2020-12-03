  • BIST 1.333
  • Altın 462,969
  • Dolar 7,8314
  • Euro 9,4820
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAAltın fiyatlarında sert düşüş

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz açıkladı! 14 günlük süre değişebilir

»
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz açıkladı! 14 günlük süre değişebilir
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, koronavirüs hastalığında 14 günlük karantina sürecinin bazı durumlarda değişebildiğini söyledi. Doç. Dr. Kayıpmaz, "Eğer kişi hastalığı yoğun bakımda atlatmışsa veya kişide bağı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinde her geçen gün rekor vaka ve ölüm sayıları gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda dünyada Covid-19 ile mücadelede tartışılan konulardan biri de 14 gün olan ve bazı durumlarda da 21 güne çıkabilen KARANTİNA  süreci. Sağlık Bakanlığı KORONAVİRÜS  Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi  Doç.Dr. Afşin Emre Kayıpmaz 14 gün olan karantina süresinin bazı durumlarda değişebildiğini söyledi. Doç. Dr. Kayıpmaz, şöyle konuştu:

"SEMPTOMLARI, PCR TESTLERİN SONUCUNDAN ÇOK DAHA DEĞERLİ"

"Eğer kişi hastalığı yoğun bakımda atlatmışsa veya kişide bağışıklık sistemi ile ilgili bir rahatsızlık var ise o zaman 21 güne kadar uzayabiliyor. Teorik olarak siz 30 veya 35'inci günlerde de PCR testinde pozitiflik saptayabilirsiniz. Ama burada önemli olan sizde klinik belirtilerin devam edip etmemesidir. Ondan dolayı zaten klinik belirtileri devam etmeyen bir kişide biz illa işe dönüşlerde PCR testi şartı aramıyoruz. Tek istisna sağlık çalışanları. Sağlık çalışanları sağlık sisteminde bir aksamaya yol açmamak için yine fedakarca çaba göstererek 7'nci günün sonunda 2 PCR testi negatifliği var ise tekrardan görevi başında dönüyor. Ama burada belirtmemiz lazım ki bu kişilerin semptomları yani klinik belirtileri olup olmaması, aslında onların PCR testlerinin sonucundan çok daha değerlidir. Yani PCR testinde uzayan sürelerde pozitiflik gözükebilir. Burada bizim dikkate alacağımız nokta hastanın belirti verip vermemesidir."

Doç. Dr. Kayıpmaz, ayrıca PCR testinin düşük miktardaki virüs partiküllerini dahi tespit edebilme kabiliyetine sahip bir test olduğunu da belirterek, "Doğal olarak sizde hastalık yapıcı etkide olmasa dahi virüs parçacıklarını tespit edebilir. Temel olarak hastalığı hafif ya da ayakta atlatan kişilerde 10 gün sonrasında bu saçıcılığın azaldığını biliyoruz. Hastanede 1 günden fazla yatışı gerektirmiş; ama yoğun bakım ihtiyacı olmamış kişilerde bu 14 güne kadar uzayabiliyor" diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çin aşısı mı Alman aşısı mı' o tartışmaya Cerrahpaşa’dan yanıt!25 Kasım 2020 Çarşamba 11:08
  • Kanser tedavisinde yeni dönem! Tıp dünyası bu gelişmeye odaklandı! Tamamen yok edecek.24 Kasım 2020 Salı 12:26
  • Uğur Şahin: Corona virüsü aşısı Aralık ayında geliyor19 Kasım 2020 Perşembe 10:01
  • Türkiye geneli 93 ölü dediler, sadece İstanbul'da koronadan 164 ölüm16 Kasım 2020 Pazartesi 16:28
  • Korona virüste 'mavi' alarm! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat...16 Kasım 2020 Pazartesi 11:06
  • En riskli üç ilçenin belediye başkanları: Depreme henüz hazır değiliz14 Kasım 2020 Cumartesi 12:31
  • MASKESİZ GÜNLER GELİYOR13 Kasım 2020 Cuma 16:19
  • Bekir Coşkun'un mezarında sürpriz ziyaretçi04 Kasım 2020 Çarşamba 15:08
  • Son 24 saatte 5 sağlık çalışanı coronadan yaşamını yitirdi30 Ekim 2020 Cuma 09:17
  • Son dakika… Bakan Koca, coronadan kaynaklı can kaybı ve yeni hasta sayısını açıkladı! İşte 26 Ekim tablosu…26 Ekim 2020 Pazartesi 19:27
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim