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BİLİM ADAMLARI, 'SESSİZ DÖNEM' ÇALIŞMASINDA GÜNEŞ'TE AÇIKLANAMAYAN DAVRANIŞLAR GÖRÜYOR

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BİLİM ADAMLARI, 'SESSİZ DÖNEM' ÇALIŞMASINDA GÜNEŞ'TE AÇIKLANAMAYAN DAVRANIŞLAR GÖRÜYOR
Faaliyet, manyetik alanı en zayıf olduğu zaman Güneş'in minimum güneş ışığı altında gerçekleşir.

Güneş'in minimum güneş enerjisini inceleyen bilim adamları, güneşin yüzeyinde meydana gelen açıklanamayan bir fenomeni keşfetti, bu da yanan devin bazı bölgelerini diğerlerinden önemli ölçüde daha sıcak hale getirdi.

Metsähovi Radyo Gözlemevi'ndeki araştırmacılar, “radyo parıltıları” denilen bu alanları güneşin birçok alanında buldular. Genellikle, bu parlaklıkların üç açıklaması vardır.

Birincisi, Güneş'in iki kutbundaki ısıyı güneş rüzgarlarından dışarı doğru yönlendiren koronal deliklerdir; ikincisi sıcak malzemenin Güneş'in yüzeyinden fırlamasıdır; üçüncüsü, güçlü manyetik alanların tespit edildiği alanlardır.

Bununla birlikte, bilim adamları bu faktörlerin hiçbirinin uygulanmadığı alanlarda radyo parlatıcıları buldular.

“Kullanılan diğer kaynaklar parlaklığın nedenini açıklamadı. Bu fenomenlere neyin sebep olduğunu bilmiyoruz. Araştırmamıza devam etmeliyiz ” diyor bilim adamı Juha Kallunki .

Güneş'in minimum güneş enerjisi - Güneş'in manyetik alanının en zayıf olduğu dönem - incelendiğinde yeni bilgiler de ortaya çıktı.

Bilim adamları daha önce bu minimumlar sırasında güneşin davranışının pasif olduğuna inanıyordu ve daha sessiz anlarında en yakın yıldızımızın aktivitesi hakkında çok az araştırma yapıldı.

Bunun yerine, bir sonraki aktif güneş minimumunun ne zaman gerçekleşeceği ve ne kadar yoğun olacağı ile ilgili sorular sorulmuştur.

Daha önce minimumların her 11 yılda bir olduğu düşünülmesine rağmen, araştırmacılar artık bunun böyle olduğuna inanmıyor.

Yeni gazetede araştırmacılardan Merja Tornikoski, "Güneş enerjisi etkinlik döngüleri her zaman tam olarak 11 yıl sürmüyor" dedi.

"Halen devam edene kadar yeni bir faaliyet dönemi belirlenmeyecek. Her halükarda, şu anda analiz ettiğimiz sessiz fazın bu gözlemleri, etkinliğin en düşük olduğu bir dönemde açıkça görülüyor. Şimdi yeni bir yükseliş bekliyoruz. aktivite."

Son dört güneş minimumunun her biri de öncekinden daha zayıftı ve bilim adamlarını böyle bir değişikliğin nedeni konusunda şaşkına çevirdi.

Bilim adamları araştırması Solar Fizik'te yayınlanacak ve astronomların sistematik olarak güneş minimumlarını ilk kez incelediği bildiriliyor.

Yeryüzünde, minimum güneş enerjisi güneş sisteminde x-ışını ve ultraviyole radyasyonla gezegene çarpan ekstra kozmik ışınlarla sonuçlanabilir.

Bu dönemlerde oluşan şiddetli fırtınalar uyduları, elektrik ağlarını ve radyo iletişimini etkileyebileceği gibi astronotlar için de tehlike oluşturabilir.

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