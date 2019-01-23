Bile bile frikik verdi

Britanya'nın TV yıldızları dün gece önce Londra'daki O2 Arena'daki Ulusal TV Ödülleri töreninde sonra da Reign adlı gece kulübünde buluştu. Törenden sonraki partide sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

Partinin sonunda ise gece kulübü çıkışında objektiflere ilginç anlar yansıdı.

Bunlardan birinin kahramanları da Love Island (Aşk Adası) adlı şovla tanınan Laura Anderson ile Josh Denzel oldu.

Laura Anderson, parti sonrası bir taksiye binerek evine gitmek istedi. Fakat TV şovundaki arkadaşı Josh Denzel onu adım adım takip etti.

Anderson taksiye binip kapıyı kapattı ama Denzel yine onu bırakmadı. Sonunda da kapıyı açıp yanağına öpücük kondurduktan sonra genç kadını evine uğurladı.

Laura Anderson ve Josh Denzel'ın o anları da objektiflere böyle yansıdı.

Laura Anderson ve Josh Denzel'ın o anları da objektiflere böyle yansıdı.