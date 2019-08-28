BİLAL ERDOĞAN'IN İMZALADIĞI O BELGE CHP'DE

ABD Hazine Bakanlığı Vergi Dairesi (IRS) TÜRGEV ve ENSAR Vakıfları’nın ortaklaşa ABD’de kurduğu TÜRKEN Vakfı’na yapılan milyonlarca dolarlık bağış miktarını CHP ABD Temsilciliği'ne bildirdi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; CHP’ye gönderilen belgeler arasında Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı TÜRGEV adına Bilal Erdoğan’la, Ensar Vakfı adına İsmail Cenk Dilberoğlu’nun imzaları bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde yer aldığı TÜRGEV ile çocuk istismarı haberleriyle gündeme gelen ENSAR Vakfı’nın ortaklaşa ABD’de kurduğu TÜRKEN Vakfı’na yapılan bağışın miktarı ortaya çıktı.

ABD Hazine Bakanlığı Vergi Dairesi'nin (IRS) CHP ABD Temciliği'nin resmi başvurusuna verdiği yanıta göre, TÜRKEN'e kuruluş yılı 2014 yılından itibaren 2017 mali yılı sonuna kadar ’54 milyon 250 bin dolar’ (yaklaşık 330 milyon TL) bağış yapılmış. Son iki yıla ait bağışın belgeleri ise Vergi Dairesi'ne henüz ulaştırılmamış.

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, vergi dairesine yapılan resmi müracaatın karşılık bulduğunu belirterek, Türken Vakfı’yla ilgili 53 sayfalık belgenin ABD yetkilileri tarafından kendilerine ulaştırıldığını açıkladı.