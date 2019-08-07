BİLAL ERDOĞAN HANGİ YANDAŞ İŞ ADAMININ UÇAĞINI KULLANIYOR?

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilci Ahmet Takan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın özel bir uçakla seyahat ettiğini iddia ederek "Özel uçuşlarda kimin özel uçağını kullanıyor, parasını kim ödüyor" diye sordu.

Medyafaresi.com'un haberine göre; "İsterseniz, beni yine mahkemeye verin" diyen Takan, "Ben de bu soruları orada sorayım. Tercih sizin" ifadesini kullandı.

Takan'ın "Bilal Erdoğan kimin uçağına biniyor?.." başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Gündem çok sık değiştiğinden unutmuş olabilirsiniz!..

Yani böyle biraz uzakta durmuştu. Bizim indiğimizde tam uçağı incelemedim daha doğrusu önceden bilmedim ben işadamları gelmişlerdir, birileri gelmiştir diye. Türkiye çok aktif bir ülke yani gelir tabi özel uçağı olmuş Türkiye'nin zenginleri artmıştır. Ama daha sonra öğrendim. Yani ben de bütün belediye başkanları oradayken öğrendim. Tekrar olacak, Cemal Taşar'a,' sizin her gelişinizde böyle karşılanıyor musunuz?' dedim ben. Ahlat belediye başkanı, Mutki belediye başkanı, Hizan belediye başkanı, ilçe başkanları, il başkanları daha doğrusu ben de onlarla kuyruğa girdim merhabalaştım. Ama mesele Bilal Erdoğan'mış. Ben Bilal Erdoğan'ı şu açıdan yargılarım yani devletin tarifeli uçağı vardır, devletin tarifeli uçağı ile gelir, devletin tarifeli uçağı ile gider. Bilal Erdoğan'ın kendisinin, babasının parasından geldiyse eyvallah. Ama devletin tüyü bitmemiş yetiminin hakkıyla tek başına -Bilal Erdoğan'ın tek vazifesi Cumhurbaşkanının oğlu olmak- bir tek şeyle gelmiş olmasını ben yadırgadım. Bunu da söyledim.

uçak kime aitti, nasıldı ben onu bilemem. Bana göre sorumluluğu olan insanın daha dikkatli olması lazım. Tarifeli uçakla gelir, tarifeli uçakla gider.