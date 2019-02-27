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"Bıktım tacizden"

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"Bıktım tacizden"
Hande Ataizi iki de bir taciz haberleri çıkınca çılgına döndü.

Ünlü oyuncu Hande Ataizi bir dönem bir sinema için Talat Bulut'la başrollarini paylaştığı filmde yıllar sonra Talat Bulut'un dizi setin de bir kostümcü kızı taciz ettiği olayından sonra Hande Ataizide Talat Bulut'unda yıllar önce taciz ettiği ortaya çıkmıştı. Sürekli taciz haberlerine isyan eden Ataizi "bıktım ben böyle bişey demedim gazeteciler kendi kafalarına göre yazıp duruyorlar sürekli gündeme gelmesinden rahatsızlık duyuyorum lütfen artık yazılmasın istiyorum" dedi.

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