BİFO'nun 2017-2018 sezonu biletleri satışa sunuldu

Geride bıraktığı 18 yılda klasik müzik dünyasının birçok yıldızına eşlik eden Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 2017 -2018 sezonuna zengin bir program, müzik dünyasının yıldız solistleri ve sürprizlerle giriyor. BİFOKART Gold sahipleri için 21

Geride bıraktığı 18 yılda klasik müzik dünyasının birçok yıldızına eşlik eden Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 2017 -2018 sezonuna zengin bir program, müzik dünyasının yıldız solistleri ve sürprizlerle giriyor.

BİFOKART Gold sahipleri için 21 Ağustos, BİFOKART Klasik sahipleri için 9 Eylül’den itibaren öncelikli satışa sunulan yeni sezon biletleri 7 Ekim Cumartesi günü genel satışa çıkıyor.

Borusan Sanat, 2017-2018 sezonunu Türkiye’nin önde gelen senfonik topluluklarından biri olan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), ülkemizin önde gelen yaylı çalgılar dörtlüsü Borusan Quartet ve İstanbul’u alternatif tınılarla buluşturmaya devam eden Borusan Müzik Evi konserleriyle karşılıyor.



YENİ SEZONDA DOPDOLU BİR PROGRAM

Yeni sezonda BİFO; Daniel Hope, Vadim Repin, Veriko Çumburidze, Alexei Volodin, Lorenzo Viotti, Gábor Boldoczki, Borusan Quartet, Çağ Erçağ, Nemanja Radulovic, Elisabeth Kulman, Zee Zee, Simge Büyükedes, Asude Karayavuz, Çiğdem Soyarslan ve Burcu Uyar’la aynı sahneyi paylaşacak.

Sevilen oda müziği topluluğu Borusan Quartet de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’ndaki sezon konserlerinde Ravel’den Şostakoviç’e, Schönberg’den Brahms’a uzanan programlarında Başar Can Kıvrak, Elçim Özdemir, Dorukhan Doruk ve Tatjana Masurenko’yu konuk edecek. Borusan Müzik Evi ise klasik, yeni müzik, caz ve dünya müziği etkinlikleriyle çok özel ve seçkin projelere ev sahipliği yapacak.



VADİM REPİN VE DANIEL HOPE AYNI SAHNEDE

BİFO, bu sezonu günümüzün en tanınan ve sevilen keman virtüözlerinden Vadim Repin ve Daniel Hope’u aynı sahnede buluşturduğu konserle açacak. BİFO’nun sürekli şefi ve sanat yönetmeni Sascha Goetzel yönetiminde gerçekleşecek sezonun bu ilk konseri, 19 Ekim 2017 Perşembe akşamı 20.00’de İstanbul Lütfi Kırdar ICEC’te düzenlenecek. Hope ve Repin, İngiliz besteci Mark-Anthony Turnage’in Borusan Sanat, Essen Filarmoni ve Trans-Siberian Art Festival tarafından sipariş edilen Shadow Walker adlı iki keman için konçertosunun ilk seslendirilişini gerçekleştirmek üzere bir araya gelecek.