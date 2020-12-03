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Biden: İran nükleer silah yaparsa Türkiye de yapmak ister

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Biden: İran nükleer silah yaparsa Türkiye de yapmak ister
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, İran'ın nükleer bombaya sahip olmasıyla Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır ve diğer bölge ülkelerinin de nükleer silah isteyeceği uyarısını yaptı.

ABD başkanlığına seçilen Joe Bide, New York Times Gazetesi'ne verdiği mülakatta iç ve dış politika planlarını anlattı.

Dış politikaya ilişkin Biden, Donald Trump yönetiminin çekildiği İran nükleer anlaşmasına geri döneceğini ancak bu sürecin zorlu olacağını belirtti.

"İRAN NÜKLEER SİLAH YAPARSA; SUUDİLER, TÜRKİYE VE MISIR DA İSTER"

Bölgeyi istikrarsızlaştıran hassas füzelerin varlığına dikkati çeken ama bölgede biraz olsun istikrar sağlamanın en iyi yolunun öncelikle İran'ın nükleer programıyla ilgilenmek olduğunu kaydeden Biden, "İran'ın nükleer bombaya sahip olması Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır ve diğerleri üzerinde nükleer silahlara sahip olma konusunda muazzam bir baskı oluşturur ve o bölgede ihtiyacımız olan son şey nükleer kapasite birikimi." değerlendirmesinde bulundu.

 

"İRAN'A KISITLAMALARI ARTIRACAĞIM"

ABD'nin müttefikleri ve ortakları ile müzakereler yoluyla İran'a yönelik kısıtlamaları sıkılaştırmaya ve uzatmaya çalışacağını, füze programını da gündeme getireceğini belirten Biden, "ABD, gerektiğinde yaptırımları geri getirme seçeneğine sahip, İran da bunun farkında." ifadesini kullandı.

 

İSRAİL'İN NÜKLEER KAPASİTESİNDEN BAHSETMEDİ

İsrail'in bilinmeyen nükleer silah kapasitesi yıllardır dokunulmazlığa sahipken, diğer bölge ülkelerinin nükleer gelişmelerinin engellenmek istenmesi dikkat çekiyor.

 

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