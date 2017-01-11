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Bıçaklanarak öldürülen ünlü psikolog Alper Engeler kimdir?

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Bıçaklanarak öldürülen ünlü psikolog Alper Engeler kimdir?
Ünlü klinik psikolog Yardımcı Doç. Dr. Alper Engeler dün gece Kadıköy Moda'daki evinin yakınlarında bıçaklanarak öldürüldü.

Alper Engeler'in cenazesi polisin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Ünlü klinik psikolog Yrd. Doç. Dr. Alper Engeler'den (49) kötü haber... Engeler dün gece evinin yakınlarında bıçaklanarak öldürüldü. Engeler'in daha önce tartışma yaşadığı su bayii çalışanı tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edildi.
Alper Engeler'in bazı arkadaşları sosyal medyada ünlü psikoloğun kedi evi kurarken tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandığını söyledi.
İHA'nın emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberinde ise, Alper Engeler'in daha önce tartıştığı bir su bayiine gittiği ve burada yaşanan tartışmada Hızır E. (47) adlı çalışan tarafından bıçaklandığı bilgisi paylaşıldı. Olayla ilgili zanlı H.E. gözaltına alınırken polis geniş çaplı soruşturma başlattı.
GÜRÜLTÜ İDDİASI
DHA'nın geçtiği habere göre ise olay Caferağa mahallesi Ağabey sokakta saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Su dükkanında kalan Hızır E. (47) sokağa çıktı, alkollü şekilde gelip gürültüğü çıkarttığını iddia ettiği 49 yaşındaki klinik psikolog Alper Engeler'le tartıştı. Tartışma kavgaya döndü. Hızır E. kendsine küfür ettiği iddiasıyla işyerinden aldığı ekmek bıçağı ile psikolog Engeler'i bıçakladı. Engeler, yere yığılırken çevredeki vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Engeler'in olay yerinde hayatını kaybettğini belirledi. Engeler'in cenazesi polisin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ADLİYEYE SEVKEDİLDİ
Ünlü psikoloğu bıçakladığı belirlenen şüpheli Hızır E. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin çalışması sonrası kısa sürede yakalanarak polis merkezine götürüldü. Şüphelinin polis merkezindeki verdiği ifadesinde küfür ettiği için bıçakladığı iddiasında bulundu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen Hızır E. emniyet çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
ALPER ENGELER KİMDİR?
Ünlü klinik psikolog Yrd. Doç. Dr. Alper Engeler, İstanbul’da yaşamını sürdürüyordu. İstanbul Psikoloji Enstitüsü'nde Kişilik Bozuklukları, İnsancılVaroluşçu Psikoterapi, Suç Psikolojisi, Psikopati ve Antisosyal Kişilik Bozukluğu, TAT ve CAT projektif testler eğitimi, Borderline Kişilik Bozukluğu gibi psikoloji dallarında eğitim veren Alper Engeler, hayvan sevgisi ile tanınıyordu.

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