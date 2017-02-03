Bıçaklanan Kızı Kurtarmak İsteyen Genç, Bıçaklanarak Ağır Yaralandı

Samsun'da bir genç, bıçaklı saldırıya uğrayan genç kızı kurtarmak isterken kendisi de boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Samsun'da baldızının arkadaşı olan S.K. isimli genç kızın bıçaklı saldırıya uğradığını gören Mustafa Ç., genç kızı kurtarmak isterken kendiside boğazından yaralandı. Kanlar içinde kalan Mustafa Ç., kendi otomobiliyle hastaneye gitmek isterken yolda fenalaşınca ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE AMELİYATA ALINDI

Bıçaklı saldırı dehşeti Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde saat 00.40'ta meydana geldi. Bıçaklı saldırıya uğrayan ve baldızının arkadaşı olan 17 yaşındaki S.K. adlı genç kızı kurtarmak isteyen 25 yaşındaki Mustafa Ç., kendisi de bıçaklı saldırıya uğrayarak boğazından yaralandı. Yaralı halde kendi otomobiline binip hastaneye gitmek isteyen Mustafa Ç., yolda ağırlaştı ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.

GENÇ KIZ, KAFASINDAN YARALANDI

Bıçakla kafasından yaralanan S.K. adlı kız da aynı hastanede tedavi altına alındı. S.K.'nin polise verdiği ilk bilgide kendisinin C.B.'nin bıçaklı saldırısına uğradığını, olayı gören Mustafa Ç.'nin kendini kurtarmak isterken bıçaklandığını söylediği öğrenildi.

C.B. olay yerinden kaçarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.