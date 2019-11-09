BEYONCE VE JAY Z, VERECEKLERİ PARTİ İÇİN DAVETİYE OLARAK ROLEX SAAT GÖNDERDİ!

Jay Z ve Beyonce çifti, verecekleri partinin davetlilerine, davetiye yerine 20 bin pound'luk Rolex saat gönderdi. Davetiyeyi alanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi...

Dünyanın en çok kazanan şarkıcılarından olan Beyonce ve eşi Jay Z, milyonlarca dolar harcayıp parti düzenleyenler arasında, işleri bir üst seviyeye taşıdı ve misafirlerine 20 bin poundluk Rolex saat gönderdi…

Tüm davetliler için 150 bin TL değerinde lüks markaya ait saat yanında bir de altın kaplama, üstünde maça logosu olan 200 poundluk bir de şarap yollayan çiftin bu davranışı şaşkınlık yarattı. Öyle ki partiye davet edilenler dahi şaşkınlıklarını gizleyemedi ve gelen saati ve şampanyayı Instagram hesaplarında paylaştı.

Gelecek hafta gerçekleşecek olan Shawn Carter Vakfı Gala Yemeği için gönderilen bu VIP davetiyeye sahip olanlar arasında Meek Mill ve Swizz Beatz var. Bakalım başka kimler partiye davet edilmiş göreceğiz…