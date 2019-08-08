BEYONCE HAMİLE Mİ?

Beyonce'nin son paylaştığı fotoğrafta çantası ile göbeğini kapaması, Beyonce'nin hamile olabileceği dedikodularını ortaya çıkardı.

Beyonce son zamanlarda Instagram hesabını daha aktif kullanmaya başladı. Beyonce'nin paylaştığı fotoğraflarda ise mor rengin ortaya çıkması hayranlarının dikkatini çekti.Beyonce'nin son paylaştığı fotoğrafta ise çantası ile göbeğini kapatması hayranlarının kafasına acaba hamile mi sorusunu soktu.

Beyonce'nin bir hayranı şu sözleri söyledi: "Bence kesinlikle hamile. Beyonce son zamanlarda kamufulaj desenli ya da kareli kıyafetler giyiyor. Bu tarz kıyafetlerin ise fazla kiloları sakladığını biliyor."

Beyonce'nin başka bir hayranı ise "mor rengin hamilelik ile bir alakası mı var acaba? Bunu araştırıcam" dedi.

Kaynak: Medyafaresi.com