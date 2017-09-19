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Beyoğlu'nda 'sınırsız elektronik sigara' partisine baskın! 800 kişiye ceza

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Beyoğlu'nda 'sınırsız elektronik sigara' partisine baskın! 800 kişiye ceza
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 800 kişinin katıldığı ‘elektronik sigara’ partisini polis bastı. 3 organizatör gözaltına alındı. Elektronik sigaralara el konulurken, kimlik kayıtları alınan 800 kişiye de idari para cezası verilecek. Elektronik sigaranın kul

KULLANIMI her geçen gün artan elektronik sigara bu kez bir polis baskınının konusu oldu.Türkiye’de satışı yasak olan ve tıpkı sigara gibi kapalı alanlarda kullanımı yasaklanan “elektronik sigara” nın içildiği bir parti düzenlemek için sosyal medyada tanıtım yapan kişiler, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde bir restoranın çatı katını kiralayan organizatörler, elektronik sigara tanıtımı amacıyla, katılımın ücretsiz olduğu, mankenlerin de katıldığı bir parti düzenlediklerini duyurdu. Tanıtım afişlerinde “Vape Party İstanbul - Türkiye’nin ilk elektronik sigara partisi, sınırsız likit deneyimi, modlar, atomizerler, ücretsiz” sloganları kullanıldı.

Meşalelerin yakılıp sınırsız ‘elektronik sigara’ ikramının yapıldığı parti, 17 Eylül gecesi hayata geçti. Polisin takibinde olan parti, başlamasından kısa süre sonra basıldı. Katılımcılar şaşkınlığa uğrarken, 3 organizatör gözaltına alındı. 3 şüpheli hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet ve TCK 3/18 insan sağlığına zarar verme suçlarından adli işlem yapılacak. Partiye katılan 800 kişiye, 2013 yılında çıkarılan, 4207 sayılı “Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun” hükümleri çerçevesinde “kapalı alanda sigara içilmesi”yle ilgili para cezası uygulanacağı belirtildi.

‘ZEHİRLEYEBİLİR’ UYARISI

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca bugüne kadar kartuşu nikotin içeren herhangi bir elektronik sigara markası için ithalat izni verilmedi. Ancak elektronik sigaralar, internet üzerinden veya kaçak yollarla Türkiye’ye sokularak 150 TL ile 450 TL arasında satılıyor. Elektronik sigara için AL O 184 SABİM hattı üzerinden ulaşılan Tütün İhbar Hattı’na bildirimde bulunulabiliyor. Elektronik sigara artık bir tütün ürünü olarak kabul edildiğinden, tütün ürünlerine uygulanan mevzuat elektronik sigaralar için de geçerli oluyor.

Çeşitli sağlık sorunlarına yol açan elektronik sigaralarda da diğer sigaralarda olduğu gibi çeşitli kimyasallar bulunuyor. Elektronik sigara, içerdiği nikotin ve çeşitli aromalar nedeniyle sigaradan kurtulmaya değil bağımlılığın devam etmesine neden oluyor. Normal sigaralar gibi kısa sürede tükenmiyor, daha uzun süre kullanılabiliyor. Bu durum tüketicilerin yüksek dozda nikotine maruz kalma ve zehirlenme riskini artıyor.

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