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Beyoğlu'nda Polise Ateş Açtılar

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Beyoğlu'nda Polise Ateş Açtılar
BEYOĞLU'nda, otomobille, polis denetiminden kaçan 3 kardeş, ortalığı savaş alanına çevirdi. Yaşanan kovalamaca sırasında polise ateş de eden kardeşlerden biri otomobilden inip yaya olarak kaçmaya çalışırken trafik kazası geçirdi. Kaçmaya çalışırken 4 ara

NEFES KESEN KOVALAMACA

Olay, dün saat 22.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, polis, Dolapdere Hacıhüsrev Mahallesi Yeniyol Sokak üzerinde asayiş denetimi yaparken, içinde biri çocuk 4 kişinin bulunduğu 34 NL 4159 plakalı otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü, otomobili, polislerin üzerine sürdü. Polisler, kendilerini yolun kenarına atarak otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Şüphelilerin, Piyalepaşa Bulvarı'na doğru kaçmasının ardından polisle nefes kesen bir kovalamaca başladı. Şüphelilerin peşindeki polis ekibi, bölgeye takviye ekip isterken, kovalamaca Çağlayan istikametine doğru devam etti.

POLİSE ATEŞ ETTİLER

Peşlerindeki polisi atlatmak isteyen şüpheliler, kısa bir süre sonra, tekrar Dolapdere yönüne yöneldi. Takviye ekipleri atlatan otomobil sürücüsü, Dolapdere'de manevra yaparak yeniden Piyalepaşa Bulvarı'na doğru ilerlemeye başladı. Polisler tarafından sıkıştırılan şüpheliler, bu kez, tabancayla ateş etmeye başladı. Polisin de karşılık vermesi üzerine hızlanan şüpheliler, Piyalepaşa Bulvarı girişinde trafik polislerince kurulan barikata takıldı. Otomobil sürücüsü, barikattan kurtulmak için seyir halindeki iki araca çarptıktan sonra İstiklal Mahallesi Mertek Sokak'a yöneldi.

3 KARDEŞ, ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Burada da iki otomobile çarpan sürücü, daha fazla ilerleyemeyince sokak başında otomobili durdurdu. Kardeş oldukları öğrenilen şüphelilerden ikisi yanlarındaki çocukla birlikte Arapzade Dergahı Sokak'tan yukarı kaçmaya çalışırken, diğer şüpheli de Piyalepaşa Bulvarı'na doğru kaçtı. Yaya olarak devam eden kovalamacada, cezaevinden iki gün önce çıktığı öğrenilen Turgay T. ve kardeşi A. T., trafik polisleri tarafından yakalandı. Yanlarındaki çocuğun Turgay T.'nin oğlu olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Piyalepaşa Bulvarı'na doğru kaçarak izini kaybettirmeye çalışan diğer kardeş E. T. ise plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Bir süre yerde yatan E. T., olay yerine gelen ambulansla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. E. T., burada yapılan tedavinin ardından gözaltına alındı.

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