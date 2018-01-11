Beyoğlu'nda Polis Aracı Yandı

Beyoğlu'da seyir halindeki bir polis aracı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı.

İstanbul Beyoğlu'nda seyir halindeyken yangın çıkan polis otomobili kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, Bedrettin Mahallesi Bahriye Caddesi'nde ilerleyen polis otomobilinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracı durdurarak inip yangın tüpüyle müdahalede bulunan ancak alevleri söndüremeyen polisler mesai arkadaşları ile itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede otomobilin tamamını saran alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay sırasında araçta küçük çaplı patlamalar da meydana geldi. Olay nedeniyle bir süre araç trafiğine kapatılan yolda ulaşım, yanan otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.