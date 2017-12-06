  • BIST 105.979
  • Altın 156,891
  • Dolar 3,8562
  • Euro 4,5539
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAİGDAŞ'tan Tüm İstanbul'a Uyarı

Beyoğlu'nda Korkutan Yangın!

»
Beyoğlu'nda Korkutan Yangın!
Beyoğlu'nda avize imalathanesinde yangın çıktı.

Okmeydanı Kaptanpaşa Mahallesi'nde beş katlı avize imalathanesinde saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu itfaiye ekiplerine bildiren işçiler bir yandan da yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Bölgeye ulaşan itfaiye alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Bu sırada iki kişi dumandan etkilendi, bir kadın korkudan bayıldı. Sağlık ekipleri üç kişiye ambulansta müdahale etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Jetleri Vurdu!05 Aralık 2017 Salı 13:56
  • Flaş Taşeron Açıklaması!05 Aralık 2017 Salı 13:20
  • Bakandan Kritik Uyarı!05 Aralık 2017 Salı 12:19
  • Antalya Turizmi Toparladı05 Aralık 2017 Salı 12:04
  • CHP hangi dosyaları savcılığa verdi?04 Aralık 2017 Pazartesi 17:38
  • Dava Başlamadan Ailesi Kaçmış!04 Aralık 2017 Pazartesi 15:35
  • Abdullah Gül Önderliğinde Yeni Parti04 Aralık 2017 Pazartesi 15:22
  • ABD'li savcı: Sistemi biraz açar mısınız? Reza Zarrab: Sistem benim04 Aralık 2017 Pazartesi 15:20
  • Enflasyon Rakamları Açıklandı04 Aralık 2017 Pazartesi 11:12
  • Sokak Ortasında Dehşet!04 Aralık 2017 Pazartesi 11:06
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim