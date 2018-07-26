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Beykoz'daki 222 at geldikleri şehirlere gönderilecek

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Beykoz'daki 222 at geldikleri şehirlere gönderilecek
Yaklaşık 2 aydır bekletilen 222 at için İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü desteğiyle geldikleri şehirlere gönderilme kararı verdildi.

İstanbul’da Adalar’a götürülmesine izin verilmediği için yaklaşık 2 aydır Beykoz’da bekletilen 222 at getirildikleri şehirlere geri gönderilecek.

ULAŞIM DESTEĞİ VERİLECEK
Atların nakli için at sahiplerine İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ulaşım desteği verilecek.

ATLARIN ADALARINA GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYORDU
Aralık ayında görülen ruam hastalığı nedeniyle Adalar’a konulan karantina devam ettiği için atların Adalar’a geçişine izin verilmiyor. Şu anda Adalar’da bin 300’e yakın at bulunuyor.

İnsanlara da bulaşabilen ‘ruam’ hastalığı nedeniyle 18 at itlaf edilmiş, Adalar’a karantina uygulanmıştı.

ATLARA İLAÇ VERİLDİ
Faytonda çalıştırılmak için Adalar’a geçişine izin verilmeyince getirilen atlar Beykoz’da bulunan bir çiftlikte toplanmıştı. Yaklaşık 2 ay boyunca çiftlikte bekletilen atlara yorgunluk ve bitkinlikten dolayı ilaç verildi.

Kaçak getirilen atlar için sahiplerine kaçak hayvan ticareti suçundan 9 bin TL para cezası yazıldı.

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