Beykoz'da restorana silahlı saldırı!

İstanbul Anadolu Hisarı'nda bir restoranda silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ekibine teslim olan saldırgan Mert Saral, gözaltına alındı.

12 yıl önce İtalya'da öldürülen Hüseyin Saral'ın oğlu Mert Saral (24), babasının öldürülmesiyle ilgisi olduğu öne sürülen uzaktan akrabası Mehmet Ali Büyüksarıoğlu (58) ile karşılaşınca silahını çekip ateş açtı.

Büyüksarıoğlu'nu ağır şekilde yaralayan Saral, olaydan sonra polise teslim oldu. Olay sırasında 2 müşterinin de hafif şekilde yaralandığı ortaya çıktı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Büyüksarıoğlu, yolda hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan 2 kişiyi de bir özel hastaneye götürdü. Olay yerine gelen polis ekibine teslim olan Mert Saral, gözaltına alındı.

SİLAHINI MASAYA KOYDU

Olaya şahitlik eden görgü tanığı, "Biz bir kafede oturuyorduk. Karşı restoranda silah sesleri duyduk. Vuran şahıs zannedersem oturdu. Sigarasını yaktı, suyunu içti, silahı masaya koydu. Polisin gelmesini bekledi. Vurulan kişiyi görmedik. Ambulanslar geldi, hastaneye kaldırıldılar" dedi.

YARALILAR TABURCU EDİLDİ

Silahlı kavgada kırılan camlar nedeniyle hafif şekilde yaralanan iki kadın ambulans ile Özel Madistate hastanesine götürüldü. Burada tedavi edilen S.F. ve B.B. taburcu edildi. Ambulansta hayatını kaybeden Mehmet Ali Büyüksarıalioğlu'nun cesedi ise Ümraniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İTALYA'DA ÖLDÜRÜLEN HÜSEYİN SARAL'IN OĞLU

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Ali Büyüksarıoğlu'nun, Hüseyin Saral'ın İtalya'daki yerini Sedat Şahin'e bildirerek, Saral'ın öldürülmesinde Şahin'e yardım ettiği gerekçesiyle geçmişte yargılandığı, gözaltına alınan saldırgan Mert Saral'ın ise 2005 yılında İtalya'da öldürülen Hüseyin Saral'ın oğlu olduğu ortaya çıktı.

2005'TEKİ SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

Sarallar Grubunun önemli isimlerinden Hüseyin Saral, İtalya’nın başkenti Roma’da 31 Ocak 2005’te düzenlenen saldırıda çapraz ateşe tutulmuştu.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Mert Saral'ın saldırıyı babasının öldürüldüğü 31.01.2005 tarihinden tam 12 yıl sonra 30.01.2017 tarihinde gerçekleştirmesi dikkat çekti.