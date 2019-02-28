Duvarın çöktüğü yolun tek şeridi trafiğe kapanırken yoldan geçişler kontrollü şekilde tek şeritten sağlanıyor. Olay yerinde gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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Beykoz'da İstinat duvarı çöktü
Beykoz Kanlıca'da bir istinat duvarı çöktü. Beykoz Kanlıca'da Piri Reis Caddesi'nde bir istinat duvarı yola doğru çöktü.
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VİDEO GALERİ
- 11:04 - Beykoz'da İstinat duvarı çöktü
- 11:01 - Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı
- 10:56 - Barışmalarının şerefine birlikte kutlayacaklar
- 16:09 - Şeyma'nın eniştesi yarı finalde
- 15:33 - Oyunculuktan sahneye
- 14:59 - Washington post Sıla için ne yazdı?
- 14:49 - Miting öncesi Kılıçdaroğlu ile Akşener görüştü
- 14:45 - Emlak bankası geri dönüyor!
- 14:39 - "Af çıkmasına karşıyım"
- 14:31 - Beren'in paylaşımı Kenan'ı kızdırdı
- 14:17 - Usta oyuncuyu son yolculuğuna arkadaşları uğurladı
- 14:15 - Çöp konteynerın da kadın bacakları çıktı
- 14:13 - FETÖ'NÜN kripto yapılanmasında 48 tutuklama
- 14:05 - "Bıktım tacizden"
- 12:46 - Emre Aşık'tan Yağmur Aşık'a bir dava daha
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