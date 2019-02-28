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Beykoz'da İstinat duvarı çöktü

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Beykoz'da İstinat duvarı çöktü
Beykoz Kanlıca'da bir istinat duvarı çöktü. Beykoz Kanlıca'da Piri Reis Caddesi'nde bir istinat duvarı yola doğru çöktü.

Duvarın çöktüğü yolun tek şeridi trafiğe kapanırken yoldan geçişler kontrollü şekilde tek şeritten sağlanıyor. Olay yerinde gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. 

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