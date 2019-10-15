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BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ… ESKİ BAKANDAN ACI HABER!

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BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ… ESKİ BAKANDAN ACI HABER!
8 Şubat’ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan eski CHP milletvekili ve bakanlardan Ali Topuz, İstanbul Yeşilköy Acıbadem Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Eski CHP milletvekili ve bakanlardan Ali Topuz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Topuz’un vefat haberini, sosyal medya hesabından duyurdu: “Partimizin iktidarında bakanlık görevlerinde bulunan, grup başkanvekilliği dönemini örnek aldığımız, değerli siyaset adamı Ali Topuz’u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başımız sağolsun.”

KILIÇDAROĞLU: PARTİMİZE ÖNEMLİ KATKILAR SUNDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merhum Ali Topuz’a, Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaştı: “Örnek siyaset ve devlet adamı kimliğiyle tanınan, ülkemize ve partimize önemli katkılar sunan eski bakanımız Ali Topuz’u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve partimize başsağlığı dilerim.”

CENAZE İÇİN OĞLUNUN TÜRKİYE’YE DÖNMESİ BEKLENİYOR

Topuz’un cenaze törenine ilişkin ayrıntıların Kanada’da bulunan oğlu Ender Topuz’un Türkiye’ye gelmesinin ardından netleşeceği öğrenildi.

ALİ TOPUZ KİMDİR?

Rize’nin Çayeli ilçesinde 1932’de doğan Ali Topuz, 5 dönem İstanbul milletvekili seçilmiş, 37. Hükümet’te İmar ve İskan, 40. Hükümet’te Köyişleri, 42. Hükümet’te ise Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı görevlerini yürütmüştü. Ali Topuz, iki çocuk babasıydı.

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