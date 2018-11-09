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Beyazıt'ta tramvay raydan çıktı!

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Beyazıt'ta tramvay raydan çıktı!
Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay, Beyazıt'ta raydan çıktı. Olay nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi

Bağcılar yönünde seyreden tramvay,  henüz bilinmeyen bir nedenle Beyazıt tramvay durağında raydan çıktı.

Olay nedeniyle Kabataş-Sultanahmet ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları  arası ulaşımda aksama meydana geldi.

Olayın hemen ardından bölgeye ulaşan Metro İstanbul'a bağlı ekipler,  onarım çalışmasına başladı.

Bu arada, Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan  açıklamada da "Sayın yolcularımız; T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan  teknik bir arızadan dolayı seferler Kabataş-Sultanahmet ve Beyazıt- Bağcılar  istasyonları arasında yapılmaktadır. Sultanahmet-Beyazıt İstasyonları arasında  sefer yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

 

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