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Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan farkı!

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Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan farkı!
Bu sezon jüriye dahil olan Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan programa renk kattı ve bambaşka bir hava getirdi.

Bu sezon jüriye dahil olan Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan programa renk kattı ve bambaşka bir hava getirdi.

'O Ses Türkiye' geçtiğimiz yıl oldukça durağanlaşmış ve yavaş yavaş enerjisi düşmeye başlamıştı ama bu sezon yapılan jüri değişikliği yarışmaya bambaşka bir hava kattı. Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ın jüriye dahil olması adeta programı yeniden hareketlendirdi.

Beyazıt Öztürk, tecrübesi ve ince espirileriyle seyirciyi gülmekten kırıp geçirirken, Seda Sayan'ın özgüveni ve enerjisi izleyicileri ekrana kilitlemeye yetti. Beyazıt Öztürk'ün Seda Sayan'la atıştığı anlar ise sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

 

 

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