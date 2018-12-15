Hadise, Beyazıt Öztürk'le aşk yaşadığı iddialarını yalanladı.

Önceki akşam İstinyePark'taki Zuma Restaurant çıkışı görüntülenen Hadise muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Hadise, Beyazıt Öztürk'le aşk yaşadığı iddiası hakkında, "Hayır öyle bir şey yok. Yıllardır beni Murat'la (Boz) yazıyorsunuz. Beyaz gelince Murat'ı bir kenara attınız" dedi.

Muhabirlerin "Peki Beyazıt Öztürk'ü ciddiye alıyor musunuz? Canlı yayında size aşkını ilan etti. Flört durumu var mı?" sorularına kahkahayla karşılık veren Hadise, "Hayır, öyle bir şey yok. Olsa zaten anlarsınız. Beyaz'a saygım sonsuz, onu çok seviyorum. Yıllardır hepimizin hayatında olan bir figür. Aynı projede yer aldığım bir arkadaşım sadece. Aramızda aşk yok" ifadelerini kullandı.

Nasıl bir eş istediği yönündeki sorulara ise anlaşabildiğim kişi doğru kişidir diyerek "Ben ne istediğini bilen bir kadınım. O işler öyle kolay olmaz" şeklinde cevap verdi.