İstanbul'da kar yağışı aralıklarla gece saatlerinde etkili oldu. İstanbullular sabah beyaz örtü ile güne başladı.

Yollar açık olduğu için trafikte sorun yaşanmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasında saat 08.40'da yoğunluk yüzde 62 olarak ölçüldü.

BEKLENEN KAR İSTANBUL'U BEYAZA BÜRÜDÜ

İstanbul'da beklenen kar yağışı saat 01.00 sıralarında başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışını bekleyenler Çamlıca Tepesi'ne koştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları da kar alarmı verdi. Özellikle ana arterlerde kar küreme ve tuzlama araçları hazır bekletildi. Buzlanmanın etkili olduğu bölgelerde tuzlama çalışması yapıldı.

TAKSİM MEYDANI DA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar yağışı Taksim Meydanı'nda da etkisini gösterdi. Yüksek kesimleri etkisi altına alan kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerinde İstanbul genelinde etkisini gösterdi. Kar yağışının etkili olduğu yerlerden biri de İstanbul'un simgesi olan Taksim Meydanı oldu. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü günler öncesinden yaptığı kar uyarısı gece saat 01:00 itibariyle İstanbul'u etkisi altına aldı.



ÇAMLICA TEPESİNDEN KAR MANZARASI



İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı Çamlıca tepesinde kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

Kar yağışının etkisiyle Çamlıca tepesi beyaza büründü. Sabah erken saatlerde spor yapmak isteyenler karın keyfini çıkardı. Bazı kişiler manzara karşısında selfie çektiği görüldü. İnsanlar kadar hayvanlar da karın tadını çıkardı. İki köpek kar üstünde oynarken kameraya yansıdı.