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Beyaz TV'de ortalık fena karıştı! Joplar çekildi küfürler havada uçuştu!

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Beyaz TV'de ortalık fena karıştı! Joplar çekildi küfürler havada uçuştu!
Daha önce Beyaz TV binasında yumruk yumruğa kavga eden Nihat Doğan ve Ömür Varol, bu kez kanal otoparkında birbirine girdi.

Beyaz TV'nin en çok izlenen programlarından "Söylemezsem Olmaz"ı uzun süre birlikte yapan Nihat Doğan ve Ömür Varol, geride bıraktığımız Nisan ayında yumruk yumruğa kavga etmişti. Bu kavganın ardından programı hazırlayan ve sunan Ömür Varol, ekip ile yollarını ayırmış ve kanalda sabah saatlerinde ekrana gelen “Ömür Varol ile Beyaz Gazete” isimli yeni bir programa başlamıştı.

‘NE BAKIYORSUN LAN’

Çay bardakları ve yumrukların havada uçuştuğu bu kavganın ardından uzun süre sessiz sedasız aynı kanal binasında çalışmaya devam eden ikili, bugün öğlen saatlerinde ise bir kavgaya daha tutuştu. Medyaradar’ın ulaştığı ilk bilgilere göre; Ömür Varol’un kanal otoparkında kendisine bakmasına sinirlenen Nihat Doğan, program yapımcısıyla kendi aracının yanında bulunan Varol’a önce "Ne bakıyorsun lan” şeklinde çıkıştı, ardından gelen cevap üstüne ise arabadaki jopunu çekip, ünlü programcıya saldırdı.

ÇALIŞANLAR ZOR AYIRDI

Sin-kaflı küfürlerin havada uçuştuğu olay sırasında tıpkı ilk kavgada olduğu gibi yine kanal çalışanları ikiliyi ayırdı. Nihat Doğan’ı binanın farklı bir alanına götüren çalışanlar uzun bir süre de ünlü türkücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Doğan’ın bu anlarda da Varol’a ağır sözler söylediği ve tehditler savurduğu iddia edildi. Ömür Varol’un otoparktan ayrılmasından sonra ise Nihat Doğan’ın Beyaz TV binasından kendi aracıyla çıkış yaptığı öğrenildi.

GÖKÇEK KAYITLARI İSTEDİ

Yine Medyaradar’ın ulaştığı bir başka bilgiye göre; Beyaz TV'nin sahibi Osman Gökçek, kavgayı haber alınca çok sinirlendi. Gökçek’in olayı kimin başlattığını öğrenmek için kamera görüntülerini istediği dile getirildi. İlk kavganın ardından ikiliyi kanalda tutarak farklı programlara veren Gökçek’in bu sefer ne yapacağı ise merak konusu. 

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