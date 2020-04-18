Beyaz Show Rüzgarı

Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk-show programı "Beyaz Show", kolaj bölümleri ile yeniden ekrana geldi.

Klasikleşmiş skeçler, Beyaz’ın canlandırdığı tiplemeler, usta sanatçılarla özel anlar, gündem yaratan dünyaca ünlü konuklar ve sürprizlerle Türkiye'deki talk şov programlarının bir numarası olan Beyaz Şov, eski programlarıyla yine herkesi kendine sevdirmeyi başardı. Tekrar yayınlanan bölümleriyle insanları televizyon başına kilitleyen Beyaz Show, izleyenlere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor.