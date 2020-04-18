Klasikleşmiş skeçler, Beyaz’ın canlandırdığı tiplemeler, usta sanatçılarla özel anlar, gündem yaratan dünyaca ünlü konuklar ve sürprizlerle Türkiye'deki talk şov programlarının bir numarası olan Beyaz Şov, eski programlarıyla yine herkesi kendine sevdirmeyi başardı. Tekrar yayınlanan bölümleriyle insanları televizyon başına kilitleyen Beyaz Show, izleyenlere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor.
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- Beyaz Show Rüzgarı
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Beyaz Show Rüzgarı
Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk-show programı "Beyaz Show", kolaj bölümleri ile yeniden ekrana geldi.
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Beyaz Show RüzgarıKanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk-show programı "Beyaz Show", kolaj bölümleri ile yeniden ekrana geldi.
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VİDEO GALERİ
- 17:19 - Beyaz Show Rüzgarı
- 17:13 - Zonguldak Valisi O Sözler İçin Özür Diledi
- 12:43 - Ünlülerden Ebru Şallı'ya Baş Sağlığı Mesajları
- 10:50 - Deren Talu O Soruya Cevap Verdi
- 10:27 - Bella Hadid'den #evdeciplakkal pozu
- 10:21 - MSB: 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
- 10:19 - Yasakla Birlikte Polis Denetimi Başladı
- 10:18 - Ölü Sayısı 154 Bini Geçti
- 10:14 - Vali Yerlikaya İstanbul'da Alınan Önlemleri Açıkladı
- 10:08 - Sokağa Çıkma Yasağının İlk Saatlerinde İstanbul Boş Kaldı
- 09:45 - Bakan Koca Son 24 Saatin Verilerini Açıkladı
- 09:26 - Flaş... Flaş... İstanbul'da Deniz Yoluyla Giriş Çıkış Yasak
- 18:05 - Özcan Deniz Evini Film Stüdyosuna Çevirdi
- 14:50 - Ünlüler Eve Kapandı!
- 14:41 - Türkiye'den Somali'ye Tıbbi Yardım
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