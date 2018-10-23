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Beyaz Saray'dan Suudi Arabistan açıklaması

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Beyaz Saray'dan Suudi Arabistan açıklaması
Beyaz Saray danışmanı Kushner, Trump yönetiminin Kaşıkçı olayı ile ilgili gerçekleri bulma aşamasında olduğunu, Suudi Arabistan'ın önemli bir müttefik olduğunu söyledi.

Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner, Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir açıklama yaptı. Danışman Kushner: "Kaşıkçı konusunda hâlâ gerçekleri bulma aşamasındayız. Trump ve Pompeo, gerçekler ortaya çıktıktan sonra ne yapılacağına karar verecek. Suudi Arabistan önemli bir müttefik."

Kushner, Trump ve Pompeo'nun Kaşıkçı olayı ile ilgili gerçeklerin tespit edilmesinin ardından karar vereceklerini, ABD'nin tüm dikkatinin bu olay üzerinde olduğunu ve Trump'ın ABD'nin çıkarlarına odaklandığını belirtti.

Kushner ayrıca Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Kaşıkçı olayında şeffaf olması ve durumu ciddi bir şekilde ele alması gerektiğini vurguladı.

 

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