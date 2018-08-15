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Beyaz Saray'dan 'Papaz' açıklaması

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Beyaz Saray'dan 'Papaz' açıklaması
Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Ofisi Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, bugün basın mensupları ile bir araya geldi. Sanders, gazetecilerin Türkiye ile ABD arasında devam eden Brunson krizi hakkındaki sorularını cevapladı.

Pastör Andrew Brunson’ın tutukluğunun devamı nedeniyle Trump yönetimi ile Ankara arasında yaşanan kriz salı günü hem Beyaz Saray’daki hem de ABD Dışişleri’ndeki basın brifinglerinin ana gündem maddelerinden biriydi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Başkan Trump'ın Brunson'ın bırakılmaması karşısında hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Sanders, "Başkan, Pastör Brunson, elçilik çalışanları ve diğer Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılmaması karşısında büyük hayal kırıklığı yaşıyor" dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın dün Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeyi hatırlatan Sanders, "Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton dün Türkiye Büyükelçisi ile Beyaz Saray'da görüştü. Konu hakkındaki devam eden endişelerimizi aktardık" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in bir Türk vatandaşını tutuklaması meselesinde İsrail hükümetine Türk vatandaşını bırakması için telkinde bulunulduğunu hatırlatarak, Rahip Brunson meselesinde Türkiye'nin tavrının bir hayal kırıklığı olup olmadığı sorusu üzerine ise Sanders, "Başkan Donald Trump Rahip Brunson'un serbest bırakılmaması meselesinde büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor" şeklinde konuştu.

 

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