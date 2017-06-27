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Beyaz Saray'dan Esed rejimine "kimyasal silah" uyarısı

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Beyaz Saray'dan Esed rejimine "kimyasal silah" uyarısı
ABD yönetimi, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, kitlesel sivil ölümlerine neden olabilecek yeni bir kimyasal silah saldırısı hazırlığı yaptığını iddia etti ve böyle bir saldırı durumunda rejimin "ağır bir bedel ödeyeceğini" açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Suriye'de yeni bir kimyasal silah  saldırısı hazırlığı olduğuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD, Esed rejimi tarafından, masum çocuklar dahil  kitlesel sivil ölümlerine neden olabilecek muhtemel bir kimyasal silah saldırısı  hazırlıklarının olduğunu tespit etmiştir. Bu hazırlıklar, 4 Nisan 2017'deki  kimyasal silah saldırısından öncekilere benzemektedir." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Suriye'de bulunma amacının, DEAŞ'ı Suriye ve Irak'tan  temizlemek olduğu vurgulanan açıklamada, "Ancak eğer Bay Esed, kimyasal silahlar  kullanarak yeni bir kitlesel ölüm saldırısı düzenlerse, o ve ordusu bunun  bedelini ağır ödeyecektir." uyarısı yapıldı.

ABD, Esed rejiminin 4 Nisan’da İdlib’in Han Şeyhun beldesinde  gerçekleştirdiği kimyasal silah saldırısına tepki olarak rejime ait Şayrat Hava  Üssü'nü 7 Nisan'da Tomahawk füzeleriyle vurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump,  "Suriyeli diktatör Beşşar Esed, salı günü korkunç kimyasal saldırıyı  gerçekleştirdi. Esed yardıma muhtaç erkek, kadın ve çocukların canını aldı.  Suriye rejiminin kimyasal silah kullandığına hiç şüphe yok." ifadelerini  kullanmıştı.

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