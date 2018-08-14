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Beyaz Saray'dan Brunson açıklaması!

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Beyaz Saray'dan Brunson açıklaması!
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders tarafından Bolton ile Kılıç  arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Büyükelçi John Bolton, Türkiye Büyükelçisi Serdar Kılıç  ile bugün Beyaz Saray'da görüştü. Bolton ile Kılıç, Türkiye'de tutukluluğu devam eden Papaz Andrew Brunson'ı ve Türk-Amerikan ilişkilerinin son durumunu ele  aldılar." ifadesine yer verildi.

Türkiye'deki yargı süreci devam eden Amerikalı Papaz Brunson ile  ilgili iki ülke yetkilileri arasında geçen hafta Washington'da görüşmeler gerçekleştirilmişti.

 

 

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