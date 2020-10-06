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Beyaz Saray'daki koronavirüs salgının başrolünde yer alan isim: Hope Hicks

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Beyaz Saray'daki koronavirüs salgının başrolünde yer alan isim: Hope Hicks
Mankenlikten Trump'ın ekibine girdi, Twitter hesabını silip Papa buluşmasında yer aldı, Rusya olayında ise gündeme bomba gibi düştü...

Trump'ın en yakınındaki isimlerinden Hope Hicks, Beyaz Saray'daki koronavirüs salgınında da başrolde.

Beyaz Saray'daki koronavirüs salgının başrolünde yer alan isim: Hope Hicks

Uluslararası medyanın gözdesi 31 yaşındaki Hope HicksABD Başkanı Donald Trump’ın uzun süredir çok yakınında... Hicks, son günlerde koronavirüse yakalanmasıyla konuşuluyor.

Beyaz Saray'daki koronavirüs salgının başrolünde yer alan isim: Hope Hicks
ABD Connecticut’ta doğup büyüyen Hope Hicks, ergenlik döneminde modellik yaptı. Southern Methodist Üniversitesi’nden mezun olan Hicks, babasının izini takip ederek halkla ilişkiler alanında çalıştı.
 
Beyaz Saray'daki koronavirüs salgının başrolünde yer alan isim: Hope Hicks

Yetenekleri fark edildiğinde, New York’ta Ivanka Trump için çalışmaya başladı. Ralph Lauren gibi markalar için poz veren Hicks, işinin bir parçası olarak Ivanka’nın bazı kıyafetlerini de giydi.

Beyaz Saray'daki koronavirüs salgının başrolünde yer alan isim: Hope Hicks

Daha sonra Trump’ın 2016 yılındaki başkanlık seçim kampanyasına katılan Hicks’in görevlerinden biri, Trump’ın tweetlerini yazmaktı. Kampanya ciddileşmeye başladığında, Hicks tam zamanlı politika sekreterliğiyle Trump’ın gayrimenkül firmasına dönmek arasında seçim yapmak zorundaydı.

Beyaz Saray'daki koronavirüs salgının başrolünde yer alan isim: Hope Hicks

Genç kadın ikincisini seçti ancak Trump kendisiyle bizzat konuşarak politika takımında kalmasını istedi. O da bu teklifi kabul etti. Hope Hicks, Donald Trump gazetecilere röportaj verirken orada bulunsa da kendisi çok nadir röportaj verdi.

 
Beyaz Saray'daki koronavirüs salgının başrolünde yer alan isim: Hope Hicks

Seçim kampanyasında çalışmaya başladığında ise Twitter hesabını sildi ve Instagram profilini 'özel' yaptı.

Beyaz Saray'daki koronavirüs salgının başrolünde yer alan isim: Hope Hicks
ABD Başkanı Trump’ın Hicks’e 'Hopie' ve 'Hopester' dahil çok sayıda şekilde hitap ettiği biliniyor.
Beyaz Saray'daki koronavirüs salgının başrolünde yer alan isim: Hope Hicks

Hicks, Ağustos 2017’de kıdemli iletişim danışmanı pozisyonundan Beyaz Saray İletişim Direktörü pozisyonuna terfi ettirildi. Kendisi ayrıca 2017’de Trump’la birlikte Papa’yla görüşen çok az sayıdaki insandan biriydi.

Beyaz Saray'daki koronavirüs salgının başrolünde yer alan isim: Hope Hicks

Hicks bu görevi Şubat 2018’de, Beyaz Saray istihbarat komitesi karşısında ifade verdikten bir gün sonra bıraktı. Genç kadın görevi bırakırken Başkan Trump için 'beyaz yalanlar' söylediğini itiraf etti. Hicks, o zamana kadar Trump’ın 13 aylık başkanlık döneminde Beyaz Saray iletişim departmanından istifa eden dördüncü kişiydi.

Beyaz Saray'daki koronavirüs salgının başrolünde yer alan isim: Hope Hicks

Trump, ayrılığının ardından Hicks için şu ifadeleri kullanmıştı: "Hope harika birisi ve son üç yılda muhteşem bir iş çıkardı. Hem zeki, hem düşünceli, gerçekten harika bir insan."

MUELLER RAPORU VE RUSYA BAĞLANTISI
Beyaz Saray'daki koronavirüs salgının başrolünde yer alan isim: Hope Hicks

2016 başkanlık seçimindeki Rusya parmağı araştırılırken savcıların ifadesine başvurduğu isimlerden biri, Hope Hicks'ti.

Beyaz Saray'daki koronavirüs salgının başrolünde yer alan isim: Hope Hicks

2019 Mueller raporu, Hicks’in Trump’ın kampanyasında basın sekreteri olarak çalışırken, bir Rus tarafından arandığını ortaya çıkardı. Aksanı anlamakta zorlanan Hicks, aradan "Putin aradı" sözlerini anladı ve arayan kişiye kendisine elektronik posta atmasını söyledi. Ertesi sabah 'Putin'den mesaj' yazılı bir mesaj aldı. Mesajda Putin Trump’ı seçim zaferinden dolayı kutluyor ve "Amerika-Rus ilişkilerini krizden çıkarmak için beraber çalışmayı dört gözle beklediğini" yazıyordu.

Beyaz Saray'daki koronavirüs salgının başrolünde yer alan isim: Hope Hicks

Fox’ta bir süre vakit geçiren Hicks, 2020’nin başında Trump yönetimine tekrar katıldı. BBC Beyaz Saray muhabiri Tara McKelvey’e göre bunun sebebi basitti: "Az konuştu ancak başkanın sırlarını biliyor gibi görünüyordu."

Beyaz Saray'daki koronavirüs salgının başrolünde yer alan isim: Hope Hicks

Hicks bu dönüşünde Trump’ın baş danışmanı ve damadı Jared Kushner’la yakından çalıştı. Şu anda Trump'ın en yakın danışmanı olarak görülen Hicks, 30 Eylül Çarşamba günü koronavirüs kaptı.

Beyaz Saray'daki koronavirüs salgının başrolünde yer alan isim: Hope Hicks

Trump bunun üstüne şu mesajları paylaştı: "Tek bir mola bile vermeden gece gündüz çalışan Hope Hicks’in koronavirüs testi pozitif çıktı. Korkunç... First Lady ve ben test sonuçlarını bekliyoruz. Bu süre zarfında karantina sürecine başlayacağız!"

Beyaz Saray'daki koronavirüs salgının başrolünde yer alan isim: Hope Hicks

Sonrası, tüm dünyanın bildiği bir hikayeye dönüştü; ABD Başkanı ve First Lady koronavirüse yakalanmıştı.

Hicks ile başlayan Beyaz Saray'daki koronavirüs dalgasında şu ana kadar Trump'ın çevresinden 11 kişi hastalığa yakalandı.

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