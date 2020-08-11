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Beyaz Sarayda silahlı çatışma

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Beyaz Sarayda silahlı çatışma
Başkan Trump, silahlı bir kişinin Beyaz Saray dışında Gizli Servis tarafından vurulduğunu ve kişinin hastaneye kaldırıldığını doğruladı.
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