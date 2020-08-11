President Trump confirms that an armed individual was shot by Secret Service outside of the White House and the person was taken to the hospital pic.twitter.com/Itwwqt2mNh— Daily Caller (@DailyCaller) August 10, 2020
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- Beyaz Sarayda silahlı çatışma
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Beyaz Sarayda silahlı çatışma
Başkan Trump, silahlı bir kişinin Beyaz Saray dışında Gizli Servis tarafından vurulduğunu ve kişinin hastaneye kaldırıldığını doğruladı.
Etiketler: ABD, silahli saldiri, beyaz saray
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- 17:20 - Erdoğan'dan yerli korona aşısı açıklaması
- 17:14 - Ekonomi çıkmaz çember şeklinde kapalı devreye girdi
- 17:11 - Berat Albayrak'tan günler sonra ilk paylaşım
- 16:52 - Oruç Reis yola çıktı: Türkiye Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan etti
- 16:34 - Tülin Şahin'in kızının babası Pedro de Noronha sessizliğini bozdu!
- 16:27 - NTV çalışanlarının işine son veriyor
- 16:13 - Tuvana'ya yasak geldi
- 16:10 - Denizin pili bitmez
- 16:05 - Corona virüs Özgü Namal"ı da vurdu
- 20:55 - Bulgaristan"da yangın alarmı, alevlerin Türkiye’ye sıçramasına 5 metre kaldı
- 20:50 - Tarihin en ölümcül salgınlarından bubonik veba yeniden Çin'de ortaya çıktı
- 20:40 - Lübnan'da dışişleri bakanlığı ele geçirildi! Emekli askerler devrede...
- 20:33 - Beyrut'ta protesto
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