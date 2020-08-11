Beyaz Sarayda silahlı çatışma

Başkan Trump, silahlı bir kişinin Beyaz Saray dışında Gizli Servis tarafından vurulduğunu ve kişinin hastaneye kaldırıldığını doğruladı.

President Trump confirms that an armed individual was shot by Secret Service outside of the White House and the person was taken to the hospital pic.twitter.com/Itwwqt2mNh — Daily Caller (@DailyCaller) August 10, 2020