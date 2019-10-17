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BEYAZ SARAY’DA KRİZ PATLADI: DEMOKRATLAR TERK ETTİ, TRUMP TWİTTER’DAN BOMBALADI!

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BEYAZ SARAY’DA KRİZ PATLADI: DEMOKRATLAR TERK ETTİ, TRUMP TWİTTER’DAN BOMBALADI!
TSK'nın sınır güvenliğini sağlamak ve terörle mücadele etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı devam ederken ABD Beyaz Saray'da kritik bir toplantı yaptı.

Dün gece ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyeleri ile Suriye toplantısı yaptı. Olaylı geçen toplantıda kriz yaşanınca Demokratlar toplantıyı terk etti. Trump bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak adeta alay etti.

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ABD Başkanı Trump dün gece ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi’nden Cumhuriyetçi ve Demokrat kongre üyeleriyle bir araya gelmiş ve basına kapalı geçen görüşmede Suriye’de yaşananlar ve Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak ve terörü bitirmek için başlattığı operasyon masaya yatırılmıştı.

Fakat görüşmeden kısa bir süre sonra toplantıda ciddi bir kriz çıkmış ve toplantı yarıda kesilerek Demokrat temsilciler Beyaz Saray’ı terk etmişti. Demokratların Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump’ın sinir krizi geçirdiğini dile getirirken, Beyaz Saray muhabirleri de Temsilciler Meclisi’nden geçen Suriye kararını kınayan yasa tasarısı dolayısıyla ABD Başkanı’nın gergin olduğunu dile getirmişti. Tasarıda, terör örgütü ve uzantılarının desteklenmesi gerektiği ifade edilirken toplantıda yaşanan kriz sonrasında ABD Başkanı Trump, adeta bombaladı.

Pelosi, Trump’ın Orta Doğu’da IŞİD’e karşı herhangi bir planı olmadığını söylerken toplantıda hakaretlerin havada uçuştuğunu söyledi. Senato’da Demokratların lideri olan Chuck Schumer de Trump’ın Pelosi’ye “Üçüncü sınıf siyasetçi” dediğini aktarırken, “Toplantı bir diyalog şeklinde ilerlemedi, gerçeklerden kopuk hakaret ve suçlamalar vardı” dedi.

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Pelosi de, “Başkan için her zaman dua ediyorum ama şimdi onun sağlığı için dua etmemizin zamanı geldiğini düşünüyorum, Başkan çok ciddi bir sinir krizi geçirdi. Demokratlar bu toplantıya devam edemezdi zira bu toplantının gerçeklik payı yoktu” dedi.

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TRUMP TWITTER’DAN BOMBALADI

Pelosi’nin açıklamalarına yanıt Cumhuriyetçilerden ve Beyaz Saray’dan geldi. Cumhuriyetçilerin lideri Kevin McCarthy, “Bir toplantıdan daha hışımla çıktı ve toplantının verimli geçmesini engelledi” derken Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham da, “Pelosi’nin hareketi şok ediciydi ama şaşırtıcı değildi” dedi.

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Öte yandan ABD Başkanı Trump da sosyal medya hesabından Pelosi ve Demokratları adeta bombaladı… Trump, arka arkaya attığı fotoğraflarda Pelosi ve Demokratları alaya aldı. Pelosi’nin toplantıda çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Trump, “Gergin Nancy” ifadesini kullanırken bir diğer paylaşımda ise Demokrat temsilcilerin yan yana olduğu kareyi paylaşarak, “Hiçbir şey yapmayan Demokratlar” yorumunu yaptı.

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