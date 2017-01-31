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Beyaz Saray, ABD’ye destek veren Iraklıların listesini istedi

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Beyaz Saray, ABD’ye destek veren Iraklıların listesini istedi
Beyaz Saray'ın Irak’ta ABD operasyonlarına destek vermiş olan ve halihazırda destek verenlerin listesini istediği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Cuma günü aralarında Irak’ın da bulunduğu yedi ülke vatandaşlarına uygulanan ülkeye giriş yasağının hemen ardından, Beyaz Saray’ın Irak’ta ABD operasyonlarına destek vermiş olan ve halihazırda destek verenlerin listesini istediği bildirildi.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis “Beyaz Saray, Irak özelinde olmak üzere, ABD operasyonlarına destek verenlerin listesini hazırlama fırsatı verdi.” dedi.

"Listeler vize ve giriş işlemlerinde dikkate alınacak"

Henüz listenin tamamlanmadığını ve tahmini bir rakam veremeyeceğini anlatan Davis, hazırlanacak listelerin vize ve giriş işlemlerinde dikkate alınacağını aktardı.

ABD’nin terör örgütü DEAŞ ile mücadelesinde ABD ordusuna yardım etmiş olanların dışında 2003’ten beri ABD’nin yanında yer almış kişileri de kapsadığını kaydeden Davis, Beyaz Saray’dan bu talebinin hafta sonu geldiğini aktardı. 

Sözcü önümüzdeki günlerde Trump yönetiminin benzer bir liste talebini diğer ülkeler için de yapıp yapmayacağını bilmediğini aktardı.

Bu arada, Barack Obama döneminde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi üyesi olan Genel Kurmay Başkanı ve Ulusal İstihbarat Direktörünün Trump tarafından imzalanan bir genelge ile asil üyelikten çıkarılması tartışmalara yol açtı.

Konuyla ilgili bir soruya yanıt veren Davis, bu iki pozisyonun George W. Bush döneminde de konseye üye olmadığını, dolayısıyla Pentagon açısında büyük bir değişiklik sayılmadığını bildirdi.

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