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Beyaz Hadise'yi şoka soktu!

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Beyaz Hadise'yi şoka soktu!
TV8 yarışması O Ses Türkiye'nin son bölümüne Beyazıt Öztürk'ün yaptığı 'sevgili' hamlesini damga vurdu Hadise'nin teklifi alınca haline bir bakın...

O Ses Türkiye yarışmasının Tv8 ekranındaki son bölümünde Beyazıt Öztürk Hadise'ye yaptığı çıkma teklifi ile damga vurdu. Çok ciddi bir ifadeyle Hadise'ye sevgili olmayı öneren Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Seda Sayan'ın da nutkunun tutulmasına sebep oldu. En bombası ise Hadise'nin Beyaz'ın manevrası ile yaşadıkları oldu...

O Ses Türkiye'de bir yarışmacı için kapışan Hadise ve Beyaz arasında sıradışı bir durum yaşandı. Beyazıt Öztürk, Hadise'nin ikna turuna 'aşk'la karşılık verdi.

Hadise'nin yanına giden Beyaz bir ayağını masasına dayayıp romantik gözlerle bakarak ünlü sanatçıya çıkma teklifinde bulundu. Beyaz, Hadise'ye şunları söyledi: -'Çok içten bir şey söyleyeceğim. Gerçekten... Benimle sevgili olur musun? "

HADİSE'NİN ŞOK ANLARI

Hadise sürpriz teklifle şaşkına dönerken gözleri büyüdü ağzı bir karış açık Beyaz'a bakıp kaldı. Ünlü şovmenin 'ciddi' olduğunu düşünen Hadise renkten renge girerken Beyaz da romantik gözlerle ona baktı.

20 yıldır Beyaz Show'u yapan ve bu yıl ara eren Beyazıt Öztürk büyük ilgi görüyor.O ses Türkiye yarışmasına Seda Sayan ile birlikte yeni katılan Beyazıt Öztürk programa ayrı bir canlılık getirdi. O ses Türkiye yarışmasında Beyazıt'ın esprileri herkesi kahkahaya boğarken, Seda Sayan ile olan atışmaları da büyük ilgi çekiyor.

 

 

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