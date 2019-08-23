BEYAZ, ALDIĞI BİNAYI OTELE ÇEVİRİYOR!

Beyaz Show ile yıllardır izleyicilerine keyifli anlar yaşatan Beyazıt Öztürk de yatırım yapan ünlüler kervanına katılmıştı.

Medyafaresi'ın haberine göre; Daha önce, Karaköy'de satın aldığı binayı otele çeviren Öztürk, şimdi ise Beyazıt'ta eski bir binayı satın aldı. Ünlü ismin satın aldığı bu binayı otele çevireceği konuşuluyor.